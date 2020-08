Miles de manifestantes marchan en Berlín en repudio a restricciones por coronavirus





01/08/2020 - 14:24:40

Berlín, (DPA) - Unas 20.000 personas participaron según estimaciones policiales este sábado en Berlín de una protesta contra las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus, a pesar del aumento de las cifras de contagio registrado en las últimas semanas en Alemania. En las inmediaciones de la emblemática Puerta de Brandeburgo, los manifestantes marcharon en gran medida sin guardar el distanciamiento preventivo estipulado para evitar contagios y sin llevar mascarillas. A quienes las llevaban se los conminaba a quitárselas. Los manifestantes clamaban consignas como "libertad" y "resistencia" y denunciaban que la proclamación de la pandemia de coronavirus era la "mayor teoría conspirativa". La Policía instó a los manifestantes a disolver la protesta por no cumplir con las normas de prevención de infecciones de coronavirus. También se presentó una denuncia contra el organizador de la manifestación por esa misma causa, según informó la Policía por Twitter. La protesta fue convocada bajo la consigna "Fin de la pandemia - Día de la libertad". Las fuerzas de seguridad mantuvieron separada una contramanifestación que gritaba "¡Fuera nazis!", sin que se produjeran incidentes mayores. Una película filmada por la cineasta alemana Leni Riefenstahl documentando de forma propagandística la asamblea del Partido Nacionalsocialista en Núremberg en 1935 llevaba precisamente el título "Día de la libertad" ("Tag der Freiheit"). Políticos de la coalición del Gobierno alemán se expresaron de forma crítica con respecto a la protesta contra las restricciones. El ministro de Salud, Jens Spahn, reivindicó el derecho de protesta, pero sin que se infrinjan las normas para evitar los contagios. "Sí, las manifestaciones deben ser posibles también en tiempos de coronavirus. Pero no así", escribió Spahn en Twitter. El ministro subrayó que el distanciamiento y la mascarilla estaban al servicio de la protección de todos. "Covidiotas", llamó a los manifestantes Saskia Esken, líder del Partido Socialdemócrata. "¿Nuevamente 1.000 infecciones por día y en Berlín protestan contra las medidas para frenar el coronavirus? No podemos permitirnos esta estupidez", escribió en Twitter el jefe del grupo conservador del Parlamento regional de Brandeburgo, Jan Redmann.