Primero es el binomio Evo-Alvaro, después está el país: Dirigente de la COB el 10 de mayo de 2019





01/08/2020 - 13:09:19

La Paz, (Hoybolivia).- El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien ahora amenaza con paros, bloqueos y exige elecciones en septiembre, es un declarado militante del MAS y afín al exgobierno de Evo Morales, aunque ahora intente presentarse como defensor de los derechos de los trabajadores. Juan Carlos Huarachi, tiene para la posteridad una histórica frase que lanzó en un fuerte discurso el 10 de mayo de 2019, donde afirmó que "primero es el binomio oficialista y después está el país". El máximo dirigente de la COB afirmó el 10 de mayo de 2019, en el ampliado de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), del que participaron organizaciones afines al partido de gobierno, que primero era lo primero y después lo otro. "Como dirigentes nacionales, departamentales, regionales y sindicatos, lo primero es lo primero, el binomio Evo-Álvaro, lo segundo compañeros es el país, es el pueblo, creo que en ese lineamiento tenemos que trabajar", manifestó Huarachi en ese acto que tuvo como escenario la ciudad de Cochabamba.

En la foto Juan Carlos Huarachi y Boris Villa (der), que actualmente llaman a paralizar el país MORALES: YA NO EXISTE OPOSICIÓN SINDICAL, LA COB ES ALIADA Dos semanas antes de esta proclamación, el 26 de abril, durante un acto oficial en Cochabamba, el expresidente Evo Morales aseguró que ya no existe oposición sindical y proclamó a la COB como su aliada. "Junto a nuestras confederaciones, junto a la COB, gestamos un gran movimiento político, un movimiento político orientado, aceptan la soberanía e independencia para el Estado y garantizan la dignidad, la identidad de un pueblo y con la unidad ganamos eso, logramos eso y ahora Bolivia hace una referencia internacional (...) también por las políticas sociales que se exportan", afirmó en esa oportunidad. LA COB y CONALCAM LOS PROCLAMÓ CANDIDATOS La Central Obrera Boliviana (COB) proclamó al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera como candidatos para las elecciones de 2019, tras un ampliado de emergencia. Ambos candidatos agradecieron la decisión y la calificaron de “inédita e histórica”. El artículo segundo de la resolución del evento de la COB, realizado en el excine Miraflores, decía: “Consolidar la candidatura de nuestro compañero Evo Morales Ayma como el único líder nacional para las elecciones nacionales de 2019. Asimismo, aceptamos la sugerencia del compañero Presidente para la candidatura a la vicepresidencia del compañero Álvaro García Linera, por lo que ratificamos nuestro apoyo al binomio”. Esta determinación fue asumida de manera unánime por las 58 de las 64 organizaciones afiliadas a la COB que asistieron a la cita. Antes de la culminación del encuentro se hicieron presentes el ahora expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes fueron ovacionados por los trabajadores. “Estaba convencido de que la COB no nos iba a abandonar. Sólo quiero decirles, a nombre del hermano Vicepresidente, muchas gracias, hermanas y hermanos”, manifestó Evo Morales al comenzar su discurso. EVO PIDIO A LOS SINDICALISTAS MOVILIZARSE Evo Morales destacó en ese entonces que esa declaración era inédita. “Que yo sepa, nunca había escuchado en ninguna parte del mundo que sectores de trabajadores unidos y organizados debatan, evalúen y decidan para estar, de manera conjunta, en las elecciones democráticamente”. El Jefe de Estado tipificó que la campaña electoral será entre “los movimientos sociales y los neoliberales” y pidió a los sindicalistas movilizarse para refrendar la victoria electoral. “Todos tenemos la obligación de garantizar buenas elecciones y buen resultado. (Estoy) convencido (de que) quienes estamos aquí, todas y todas, somos antiimperialistas, somos anticapitalistas; pero también a veces necesitamos para la ruta, para ganar las elecciones, a eso se llama campaña: explicar e informar con datos, trabajo permanente para que nuestro triunfo sea, como siempre, con amplia mayoría”. NO TENGO CONTACTO CON EVO El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó este jueves que no tiene contacto con el expresidente Evo Morales y que su labor es netamente sindical, en respuesta a las acusaciones del Gobierno, de organizar movilizaciones en plena pandemia por órdenes del expresidente. “No tengo ningún contacto (con Evo Morales), mi trabajo es social, reivindicativo de mis compañeros y estamos trabajando en ese marco”, aseveró en una entrevista con Red Uno. El miércoles, el Gobierno anunció un proceso penal en su contra, acusándolo de atentado contra de la salud pública, entre otros cuatro delitos, después de la marcha que convocó el martes junto con el Pacto de Unidad del MAS, en la ciudad de El Alto y otros departamentos.