Anuncian el cierre preventivo de 20 mercados en la ciudad de La Paz durante el mes de agosto





01/08/2020 - 12:58:26

La Paz, (ABI).- La Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública de la Alcaldía de La Paz anunció que durante este mes se prevé realizar el cierre preventivo de 20 mercados y centros de abasto, con la finalidad de desinfectar esos espacios y evitar la propagación del coronavirus COVID-19. "Es uno de los rubros que no ha descansado todo este tiempo y necesitamos dar un respiro, además, estamos terminando de trabajar el cronograma que nos va a permitir consensuar con las caseritas y que pasen por la misma metodología, no sólo el lavado, sino que también ellas puedan realizarse las pruebas respectivas", afirmó la directora de esa unidad edil, Paola Valdenassi. También se prevé que los comerciantes de esos centros de abasto se hagan los controles médicos correspondientes para establecer o descartar casos de COVID-19. Esta instancia continúa elaborando el cronograma de cierre de estos mercados. Según la Agencia Municipal de Noticias (AMN), en la ciudad de La Paz hay 80 mercados y se estima que por semana se cierren cinco centros de abasto. El resto de estos espacios serán intervenidos el siguiente mes. Ante la suspensión temporal de algún mercado, se coordinará la instalación de comercios móviles en sectores que no cuenten con otros centros de abasto cercanos. Para evitar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, los cierres serán en distintos macrodistritos. El lunes, cerraron de manera preventiva los mercados Teófilo Miranda del Cruce de Villas (San Antonio), Bolívar de Tembladerani (Cotahuma) e Irpavi (Sur), para la desinfección intensiva de sus ambientes.