Nicaragua: Fiscalía pide 29 años de cárcel para los hermanos Sequeira, opositores al régimen de Ortega





01/08/2020 - 12:01:01

La Prensa.- Los hermanos Sequeira se dedicaban a elaborar camisetas, gorras y otros productos con mensajes de libertad para Nicaragua. Fueron capturados cerca de su trabajo, cuando regresaban de almorzar, el 20 de noviembre de 2019. El Ministerio Público pidió 29 años de cárcel contra loas hermanos José Gadiel y Ángel de Jesús Sequeira después de ser declarados culpables de crimen organizado y tráfico de drogas por la juez Wildaurora Zeledón Torres, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua. Los hermanos Sequeira se dedicaban a elaborar camisetas, gorras y otros productos «azul y blanco» con mensajes de libertad para Nicaragua. Fueron capturados cerca de su trabajo, cuando regresaban de almorzar el 20 de noviembre de 2019. Tienen ocho meses y 11 días de estar en prisión. «Mis hermanos nunca han andado en drogas, menos venderla a como inventó la policía y la Fiscalía. Sabemos que sus delitos fueron levantar la voz y opinar distinto al gobierno», dijo muy consternado Juan Sequeira, hermano mayor de los procesados. Tanto el abogado Julio Montenegro como sus familiares aseguran que el juicio está cargado de ilegalidades, desde el momento que dicen que los capturaron otro día y en otras circunstancias. Difícil situación en Sistema Penitenciario «Las pruebas son falsas, son montadas. Nosotros llevamos pruebas de dónde y cómo fueron capturados, llevamos testigos de dónde trabajaban todo el día mis hermanos y no fue tomado en cuenta por la juez», dijo Sequeira. Estos ocho meses de cárcel han sido duros para la familia, comentó Sequeira, quien tiene que madrugar cuatro veces al mes para ir a tomar lugar en el Sistema Penitenciario cuando toca la visita familiar, ya que no los dejaron en la misma Galería. «Hemos metido carta pidiendo al alcaide del sistema que nos haga el favor de dejarlos en una misma galería para disminuir el desgaste físico y económico de la familia, pero no nos resuelven, dicen que es un caso especial. Yo debo estar a las tres de la madrugada los días de visita para agarrar lugar, luego vienen mis hermanas con la comida que compramos entre todos, ha sido bien difícil», aseguró Sequeira. Los jóvenes de 29 y 18 años respectivamente no firmaron el acta de juicio donde los declararon culpables porque sostienen que no son traficantes de drogas y los custodias los tienen amenazados que deben firmar esa acta, denunció Juan Sequeira. «Tenemos miedo que les vayan a hacer algo en la cárcel», recalcó el familiar. Junto a ellos está acusado Néstor Eduardo Montealto, un vecino que también participaba en las marchas sociales.



Policía buscaba otros delitos, y luego los acusaron por drogas Cuando la Policía detuvo a los hermanos Sequeira les dijo a los familiares que era porque habían participado en la explosión de una bomba artesanal la noche del 19 de noviembre en calle del Tamarindo en las Américas 3. Sin embargo, como no encontraron pruebas de eso, los empezaron a investigar por supuesto robo y finalmente los acusaron por tráfico de droga; sin notificar a los familiares fueron llevados a los juzgados y les impusieron una defensa pública. El día de la captura, el 20 de noviembre de 2019 a las 10:57 de la mañana, Ángel de Jesús Sequeira puso en sus estados de redes sociales: “Andan 2 motos en la colonia donde trabajo preguntando por mí”. “Si algo me llega a pasar responsabilizo al gobierno y a la Policía de Nicaragua” y a las 12: 42 de la tarde, aún logró escribir “echemos el miedo a la mochila y luchemos por nuestra patria”. La Alianza Cívica ha denunciado que la Policía está “sembrando evidencias”, en los manifestantes para acusarlos por delitos común cuando en realidad son presos políticos