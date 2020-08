Jessica Jordan imputada por falsedad: La política es horrible







01/08/2020 - 11:35:25



Correo del Sur.- La excandidata a gobernadora por Beni, Jessica Jordan, imputada por la Fiscalía por supuesta falsedad en su declaración jurada de bienes y rentas, sostuvo hoy, jueves, que “la política es horrible” y “me hicieron mucho daño internamente”, al parecer en referencia a cuando era activa en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No me gusta la política, no me gustó, hice lo que pude, tenía 25 años, fui inocente, creí que…, a mí me hicieron mucho daño internamente, había mucho celo, porque trabajé, pero ya pasó, yo estoy en otra etapa de mi vida, desde 2017, pero me invitan nuevamente a hablar de política”, dijo la también la exMiss Bolivia 2006 en el programa “No mentirás” de PAT.

Jordan explicó que está imputada por supuesta falsedad en su declaración jurada de bienes, sin pruebas, y no por enriquecimiento ilícito. “Según esta imputación, jalada de los cabellos, yo he declarado algo que no es mío” y “no me están imputando por enriquecimiento ilícito”.

La excónsul en EEUU, en el gobierno de Evo Morales, informó que denunció penalmente a la fiscal departamental del Beni, Martha Mejía, por “haber violado mis derechos constitucionales, mi imagen y persecución”, pues, según Jordan, la autoridad dijo a los medios de comunicación denuncias sin pruebas. Dijo que desea conocer a su denunciante, Romina Melgar Semo.

Recordó que en 2009, cuando inició su actividad política en el MAS, tenía tres millones de bolivianos, que es el valor de su estancia, en Huacaraje, su tierra natal, con el tiempo lo vendió y compró un terreno en el área urbana y ganado, luego los volvió a vender. Y en todo eso “me fue mal”, dijo, y su patrimonio se redujo. “Mi patrimonio no creció sino disminuyó”, añadió.

“LA POLÍTICA ES HORRIBLE”

Jordan recordó que desde que dejó la política en 2017 no volvió a hablar de política como tampoco lo hacía cuando era cónsul en EEUU. “Desde 2017 estoy dedicada a mi familia, no doy opinión política, por cuidar a mi familia y a mi madre, porque la política es horrible, no me gusta y estoy hablando de temas políticos”.

Recordó que en las elecciones subnacionales de 2013 perdió ante Carmelo Lens. “El gobierno anterior (MAS) medio la oportunidad, trabajé todo lo que pude, no se dio, me engañaron en las elecciones, me escondieron mi voto… Que deseo voy a tener de entrar a la política”, aseguró Jordan y afirmó: “Para que quiero yo la política, yo no he ganado nada, he perdido harto”.

Mientras protestó contra la política lloró. “(Por la política) tengo que aguantar que la gente diga que soy una ladrona”. Afirmó que no será candidata a nada. “No tengo deseo de hacer política, que se la arreglen, busquen su candidato, no me importa, me importa mi hija, me importa mi familia”. Insistió que “no me intensa la política, búsquense su candidato, todos los partidos, todos. ¡Mirá! ¿Cómo estamos? ¡Mirá! ¿El país cómo está, todo el mundo peleando por el poder?”.

NO TIENE MIEDO A MURILLO

La excandidata a gobernadora del Beni también dijo que es víctima de una persecución política. “Es un abuso, es una persecución grosera, no me importa, solita y con un abogado me voy a defender y voy a defender que todo lo que están haciendo, es injusto”, añadió al indicar que la Fiscalía del Beni pide su detención preventiva porque advirtió peligro de fuga.

Jordan denunció que el Ministerio de Gobierno se sumó contra las denuncias en su contra con 13 abogados. “Siento injusticia, no es justo que te acusen de cosas y veas montón de abogados del Estado; es una pérdida de tiempo, es una maldad única, es una angurria de poder de estar arriba, no entiendo”.

Cree que el gobierno de Jeanine Añez está detrás de los procesos penales en su contra. “Señor (ministro de Gobierno, Arturo) Murillo me voy a defender, haga usted lo que quiera, pero me voy a defender; señor (viceministro de Transparencia) Guido Melgar yo me voy a defender; señora fiscal (Martha Mejía) yo me voy a defender porque tengo la verdad, tengo la documentación y porque tengo a la gente que me quiere”.

Jordan dijo que en su declaración jurada de bienes y rentas no está incluido un vehículo que su exesposo le regaló. Pidió a los periodistas que la llamen para que diga su verdad, a la Policía que intervenga su teléfono a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que controle sus cuentas bancarias. “Yo voy a luchar, llámenme a todas las entrevista; investiguen mis cuentas bancarias, la ASFI tiene todas mis cuenta; escuchen mis llamadas telefónicas”. Jordan dijo que lo único que no se puede esconder en la vida “es el dinero y el amor”.