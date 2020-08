Selección: Dirigencia del Bolívar decidirá si envía a sus jugadores





01/08/2020 - 11:22:06

Los Tiempos.- La asistencia de los jugadores de Bolívar a la convocatoria de la selección nacional será decidida por la dirigencia de la entidad celeste, de acuerdo con la versión que hizo conocer el técnico de Bolívar Claudio Vivas. “Yo no lo voy a decidir, lo decidirá el club”, afirmó el entrenador argentino quien admitió que tiene una buena relación con el seleccionador nacional y aguarda que exista diálogo y armonía cuando se decida qué hacer en este asunto, “Sinceramente no me gusta hablar de supuestos ni alterar la relación. Estoy más cerca de tratar de ayudar que otra cosa”, remarcó. Reiteró la buena relación que tiene con Farías y contó que inclusive cambió horarios de entrenamiento que tenía con el plantel de Bolívar, por la plataforma Zoom, para que los convocados de su club puedan asistir a las charlas programadas por el venezolano. “Siempre estuve a disposición de la selección, nunca me opuse, tengo una excelente relación con Farías”, agregó Vivas, que no dejó pasar la oportunidad para mencionar que los celestes tienen por delante un mes de mucho trabajo con el objetivo de reacondicionar al equipo en la parte física y luego jugar amistosos para llegar en buenas condiciones al compromiso con Palmeiras. Según el rol, la Academia jugará el 16 de septiembre frente a Palmeiras en La Paz y luego tendrá dos visitas: el 22 con Tigre en Buenos Aires y el 30 devolverá gentilezas a los brasileños, en Sao Paulo.