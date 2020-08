CAR Sport Hotel Titicaca es la casa de Always cerca al lago que se inaugura en diciembre





01/08/2020 - 11:20:33

Página Siete.- CAR Sport Hotel Titicaca es el nombre del nuevo centro de entrenamiento del club Always Ready, que será inaugurado a mediados de diciembre de este año. El Centro de Alto Rendimiento contará con un hotel moderno, sauna y piscina, además de un campo deportivo que tendrá césped natural europeo. Según el titular millonario, Fernando Costa, será uno de los más modernos del país y estará a disposición de deportistas y clubes para la práctica del deporte en Bolivia. “Hemos recibido un informe de los ingenieros que están a cargo de nuestras obras en la zona de Huarina, ese informe nos ha alegrado bastante, vemos que las obras están con un avance significativo, lo cual nos permite afirmar que vamos a inaugurar el CAR a mediados de diciembre de este año, situación que va a permitir que nuestro plantel pueda ya concentrar desde enero (2021) en sus instalaciones propias”, manifestó el presidente del club que representa a El Alto.

El Centro de Alto Rendimiento será inaugurado en diciembre.

Costa explicó que el CAR tendrá equipamiento “de primer nivel”, todo con el fin de darles a sus jugadores “condiciones espectaculares” de cara a los torneos que se encare. Los jugadores de Always tendrán a su disposición una cámara hiperbárica y ambientes confortables. También se está a la espera de las primeras cámaras hiperbáricas portátiles para el primer plantel. “No nos olvidemos que vamos a contar con tres predios con un césped europeo que puede soportar heladas de hasta -10º C, un sistema de riego muy tecnológico que se apoya a base de expansores de humedad, eso en cuanto al campo deportivo. Nuestro centro va a contar con instalaciones modernas, esto incluye cámaras hiperbáricas que estamos importando para que nuestros atletas puedan hacer uso de las tecnologías para recuperarse de lesiones también recuperar el físico después de arduos trajines y puedan relajarse en las instalaciones de nuestro hotel deportivo”. destacó.

Parte de la infraestructura del CAR de los millonarios. Las instalaciones contarán con “un hotel con todas las condiciones para que estén cómodos nuestros jugadores, tendremos una piscina, saunas y gimnasio. Contaremos con habitaciones climatizadas, se está haciendo una inversión muy importante. Era un pendiente hacia esta institución que queremos tanto”, contó Costa a Página Siete. Costa agradeció a la comunidad de Cota Cota Baja por el acuerdo de 10 años al que se llegó para construir las instalaciones. El Centro de Alto Rendimiento estará a disposición de otros deportistas y de clubes que compitan en la altura. “No sólo es un regalo para la afición de Always Ready, es un regalo para la afición del deporte boliviano, puesto que vamos a brindar el servicio a cualquier atleta, club, equipo que quiera concentrar en nuestro centro”, dijo el directivo.