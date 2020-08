Blooming: Deudas, demandas y un presidente retador en redes





01/08/2020 - 11:14:08

El Día.- En 24 horas Blooming se vio envuelto en una serie de problemas y controversia: paro de jugadores por deudas atrasadas, demanda para retener los fondos del club y su presidente retando a golpes a “x” persona en redes sociales. La única buena noticia a favor de los celestes, en el trascurso de este viernes 31 de julio, fue la aprobación de sus protocolos de bioseguridad emitida por la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, la cual envió el mencionado documento al Ministerio de Salud para que continúe su proceso de evaluación y le den luz verde a sus entrenamientos en las instalaciones de su sede, la cual está en etapa de refacción. Cinco meses sin cobrar: “En marzo recibimos el saldo del mes de febrero, luego nos hicieron promesas que no cumplieron”, declaró a varios medios el jugador Helmut Gutiérrez, quien también reconoció que el club no ha tenido ingresos económicos y la situación es comprensible, pero sus necesidades obligaron al plantel paralizar sus entrenamientos virtuales. Los sueldos atrasados corresponden al mes de marzo, abril y mayo, los cuales consensuaron recortes para cumplir con los plazos. Sin embargo, una vez saldadas las cuentas, tendrán que sentarse a dialogar nuevamente para tratar el pago de junio y julio que se vencerá en estos días. Demanda contra el club: Este viernes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fue notificada por el proceso de declaratoria de herederos, seguido por la demandante Claudia Rosario Rojas Hurtado en representación de sus hijos menores de edad A. y Z. Mauriel Rojas, donde el juez Dr. Alberto Zeballos Aguilera, mediante oficio ordena a la entidad federativa la “Retención y Congelamiento de Fondos Económicos” que le corresponden al club Blooming por derechos televisivos y otros derechos que le pudieran corresponder. Esto para pignorar a favor del Sr. Nelson Mauriel Álvarez, un empresario que ejerció como vicepresidente de la academia cruceña y fue asesinado por un sicario el 4 de julio de 2019 al salir de su oficina. Del mismo modo, solicitan extender un informe sobre los montos económicos pignorados por el club a favor del Sr. Mauriel si han sido cancelados a sus herederos, si los herederos forzosos del Sr. Mauriel han presentado desistimiento o renuncia a sus derechos económicos de los montos pignorados y, en caso de que fuera así, que adjunten los detalles. Se puso los guantes: El presidente académico, Juan Alfredo Jordán, protagonizó un controversial reto de “puños” en las redes sociales. A través de su cuenta de Facebook publicó (el 30 de julio): “Por más que cualquier enano, quiera desacreditar a Blooming, no seremos parte de la licitación, y el presidente de la FBF en legalidad es Robert Blanco. Blooming tiene unos de los directorios más sólidos del FPB (Fútbol Profesional Boliviano). PD: El que quiera que lo atienda llámeme”. El post está acompañado de un video que muestra a Jordán realizando ejercicios de brazos. Horas después, el abogado Víctor Hugo Pérez respondió por el mismo medio: “Cuando querrás, donde querrás, como director jurídico del club San José el cual es parte del G8 (César Salinas Sinka), decí el lugar, día y hora, que un medio o programa deportivo lo filme, mano a mano, por una polla sí, porque gratis es sin chiste y no hay motivación”. Aunque Jordán no daba nombres, las publicaciones con el abogado Pérez iban y venían.