Falleció el Eliseo Ayaviri, un temible delantero de la década de los ochenta





01/08/2020 - 11:07:07

El Deber.- Nuevamente el fútbol boliviano está de luto. Este viernes por la mañana falleció Eliseo Ayaviri Garnica, un exfutbolista que destacó en varios clubes paceños, entre ellos The Strongest con el que fue campeón en las temporadas de 1986 y 1989. Sus compañeros de carrera deportiva lamentaron este triste suceso y ponderaron la trayectoria y calidad de este jugador potosino, que también integró la selección nacional. Sus amigos del fútbol lo apodaron como el ‘chancho” Ayaviri por su robusta contextura física, aunque era un veloz y hábil delantero que hacía estragos entre las defensas rivales. El 2015 logró que sus excompañeros y amigos se unan en torno a un evento solidario para ayudarlo de una lesión de cadera que le impedía caminar. Ayaviri perdió la vida a consecuencia de un paro cardíaco. Tenía 64 años. “Chanchito, amigo, te fuiste. Eras único, cuántos goles me hiciste hacer en el Tigre. Amigo; humilde y con una chispa genial. Descansa en paz”, escribió el ex goleador William Ramallo. Otro compañero suyo en el Tigre, Antonio ‘Gitano’ Farías escribió: “El Chancho Ayaviri, con la aurinegra en la piel; garra y talento, QDDG”. Por su lado, la Federación Boliviana de Fútbol también hizo conocer sus condolencias.