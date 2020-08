Núñez: el Órgano Electoral debe definir una fecha para las elecciones que no arriesgue a la población





31/07/2020 - 21:02:24

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo el viernes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene que definir una fecha para realizar las elecciones generales, sin arriesgar la salud de la población, ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.



"Ellos son los que tienen que poner la fecha, lo único es que nosotros como Gobierno hemos pedido que haya un estudio científico y no se arriesgue la vida de los bolivianos en las elecciones", dijo la autoridad nacional.



Añadió que ahora el TSE es independiente "y ya no se encuentran en la misma situación que hace 14 años".



Respecto a los sectores afines al MAS, quienes anunciaron huelgas y marchas para la próxima semana, dijo que el Ministerio Público tienen que abrirles un proceso de oficio por atentar contra la salud de la población.



"Lamentamos mucho que haya sectores intransigentes que, lo único que les interese, es hacer política y reciban instrucciones de un partido, y que no obedezcan lo que los científicos recomiendan y el pueblo boliviano quiere", dijo el ministro de la Presidencia.



Finalmente, agregó que lo que se busca es que colapsen los hospitales del país, "para después echarle la culpa al Gobierno, cuando todos sabemos que en 14 años se despilfarro los recursos cuando se dijo que las canchas eran más importantes que los hospitales".