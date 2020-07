EE. UU. impone sanciones a banco cubano que opera en Londres





31/07/2020 - 17:39:01

DW.- El Gobierno estadounidense incluyó en su lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro al Havin Bank, un banco estatal cubano que opera en Londres, dentro de sus esfuerzos por cortar la financiación al Gobierno de La Habana. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó en su lista de entidades sancionadas al también llamado Havana International Bank, que dice especializarse en prestar servicios de banca mayorista para el mercado cubano. Cualquier compañía extranjera que use el sistema financiero de Estados Unidos también podría violar las sanciones del Departamento del Tesoro si hace negocios con dicho banco. La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha impuesto sanciones al Gobierno cubano con el fin de limitar el flujo de fondos que "benefician de forma desproporcionada al Ejército cubano, la inteligencia y los servicios de seguridad a expensas del pueblo cubano", según han reconocido sus funcionarios. El Havin Bank Ltd. se estableció en Londres bajo el nombre de Havana International Bank Ltd. (HIB) el 3 de octubre de 1972 como una sociedad anónima privada que efectúa actividades que anteriormente le realizaba el Banco de Inglaterra al Gobierno cubano, según explica en su página web. Entre sus actividades menciona atraer, recibir y mantener fondos a la vista o depósitos a plazo, otorgar financiamiento, realizar operaciones con papel comercial negociable y "todas las formas de actividad bancaria internacional".