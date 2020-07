El Conade pide la renuncia de la dirigencia de la COB por la afinidad que tiene con el MAS





31/07/2020 - 17:18:23

La Paz, (ABI). - El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió, este viernes, la renuncia de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, debido a la afinidad que tiene con el gobierno del MAS y porque no representa a los trabajadores. El representante del Conade, Manuel Morales, afirmó que los actuales representantes de la COB defienden los intereses del partido del expresidente Evo Morales y no de los trabajadores, además que atentan contra la salud de los bolivianos, convocando a marchas en distintas regiones del país, lo que se constituye en un riesgo para la propagación del COVID-19. "Los actuales dirigentes de la COB son unos sinvergüenzas y quieren mantener la prebenda de la que se beneficiaban del anterior gobierno del MAS y no representan a los trabajadores del ente matriz, que atraviesan una crítica situación", afirmó Morales. Por ello, insistió en que los dirigentes deben renunciar y no efectuar más movilizaciones ni amenazar con bloqueos o cercar las ciudades para evitar el ingreso de alimentos, como ordenó el expresidente Morales en 2019. Ante esto, dijo que se debe convocar a un congreso y elegir a nuevos dirigentes del ente sindical para que representen los intereses de la clase trabajadora. En esa línea, el representante condenó la reciente marcha en El Alto convocada por la dirigencia de la COB, en la que participaron sectores afines al MAS, debido a que puso en riesgo la salud de sus propios seguidores y de la población en general. La movilización se efectuó en rechazo a la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, como estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomando en cuenta que entre este mes y septiembre se registrarán los picos más altos de contagios de COVID-19. En la protesta se evidenció que los marchistas no contaban con las medidas de bioseguridad necesarias, no tenían barbijos ni mantuvieron la distancia social para evitar la propagación del virus. Durante la movilización, grupos afines a ese partido también causaron daños a los bienes públicos, destrozaron una ambulancia, agredieron a policías, militares, trabajadores en salud y a periodistas. Ante esto, el Gobierno presentó el miércoles ante la Fiscalía de La Paz una demanda contra el expresidente Morales, el secretario ejecutivo de la COB, la jefa de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, además de otros dirigentes afines a ese partido, por atentar contra la salud y causar destrozos a bienes públicos durante esa marcha.