Refuerzan lucha contra el COVID-19 con más de 1.500 ítems en salud para Cochabamba





31/07/2020 - 17:02:42

Cochabamba, (ABI).- El Gobierno nacional y las autoridades subregionales dispusieron 1.508 ítems en salud para reforzar el que lucha en primera línea contra el COVID-19 en el departamento de Cochabamba, informó el viernes el responsable de la Sociedad Científica del Colegio Médico, Marcelo Torrico. "Lo que se ha conseguido para Cochabamba no es poco, vamos a tener alrededor de 1.508 contratos. Parte de estos viene del Gobierno central, otra pone la Gobernación y los municipios de Sacaba y Cercado", detalló Torrico. La semana pasada, la Sociedad Científica y los ministros de Trabajo, Óscar Mercado, y de Defensa y Salud a.i., Fernando López, se reunieron en la Sala Situacional, y se definió ese número de ítems, recordó Torrico. "No son promesas u ofertas, es algo concreto, estamos a la espera de que se evalúen los currículums de los aspirantes y puedan empezar a trabajar, probablemente, desde este próximo lunes", enfatizó el responsable de la Sociedad Científica en Cochabamba. El propósito de contratar nuevo personal médico, de salud y apoyo, es lograr que los hospitales centinela, del Norte, del Sur, Viedma y Solomon Klein, trabajen a su máxima capacidad, explicó. "Hemos hecho un análisis de las diferentes áreas, emergencias, hospitalización, terapia intensiva, seguridad, limpieza y apoyo. Ese número de contratos abarca médicos, enfermeras, auxiliares, especialistas y apoyo", desglosó Torrico. En Cochabamba no falta infraestructura, sino personal, insumos y medicamentos y la Sala Situacional, trabaja para subsanar ese déficit, reflexionó.