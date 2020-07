Viceministerio de Justicia descalifica informe de Harvard y UNHR sobre derechos humanos en Bolivia





31/07/2020 - 16:07:28

La Paz, (ABI).- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, Hubert Vargas, descalificó este viernes el informe difundido por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) sobre los derechos humanos en Bolivia, por su irresponsable parcialización y tendencia política revelada. "El informe es tendencioso, poco serio por sus errores y carente de imparcialidad y objetividad. El Estado boliviano, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, no permitirá que se tergiverse la verdad con pronunciamientos irresponsables y parcializados de instituciones que claramente tienen una tendencia política", declaró la autoridad de Estado. El documento, difundido por ambas instituciones, emite "una inaudita recomendación" de realizar elecciones "lo más rápido posible", pasando por alto el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19 que enfrenta en país, con 75.234 casos positivos, a la fecha. Vargas señaló que la actitud de ambas instituciones se traduce en un grave atentado contra la salud pública y la vida, en coincidencia con Evo Morales y en contra de todos los todos los protocolos de bioseguridad del mundo. El 27 de julio, ambas instituciones difundieron un comunicado sobre un reporte de supuestos abusos a derechos humanos en noviembre de 2019 en Bolivia, pero este documento no toma en cuenta el origen de este conflicto: la intención del régimen de Evo Morales de prorrogarse en gobierno de manera indefinida sobre la base de una entramada estructura paraestatal. Vargas recordó a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y a la UNHR que el plan político de Morales generó más de 100 asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de 1.000 exiliados e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas y medios de comunicación por medio de una sistemática violación de los derechos humanos. "Omitir el origen del conflicto implica que el señor Thomas Becker, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) han incurrido en un error inadmisible y han generado que su investigación sea poco seria", cuestionó el viceministro Vargas. "Thomas Becker y ambas organizaciones no se han enterado que, a causa de la crisis sanitaria, se han suspendido elecciones en 34 países. (...) para estos activistas resulta más importante sus intereses políticos que el bienestar de la sociedad boliviana", fustigó. Con relación a los violentos sucesos de Sacaba y Senkata en noviembre del 2019, el referido informe no toma en cuenta las investigaciones en curso en el marco del debido proceso, apuntó la autoridad. Asimismo, criticó que la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la UNHR ignoren el Decreto Supremo 4100, que fue modificado por el Decreto Supremo 4176, del 5 de diciembre de 2019, estableciendo la ayuda social humanitaria para la reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.