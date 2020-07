Secretario General de la CAN: Uso de tecnologías de la información y comunicaciones son indispensables para reactivación del turismo





31/07/2020 - 15:39:10

La Paz (CAN).- El Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza consideró indispensable la digitalización de servicios y el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en el proceso de reactivación del sector turismo en el mundo y en la región andina.



Es fundamental insertar la innovación y la transformación digital en muchos procesos que son prioritarios para que la industria turística se recupere y vuelva a crecer, afirmó en el webinar “Las TIC como herramientas de reactivación del sector turístico durante y después de la pandemia”, organizado por la Gobernación de Boyacá de Colombia.



Durante el evento que congregó a más de un centenar de operadores turísticos, agencias de viaje y público vinculado al sector, Jorge Hernando Pedraza dijo que en la etapa pospandemia, los servicios turísticos deberán fortalecer su oferta a través del uso de plataformas virtuales y las tecnologías deberán estar al servicio de la seguridad de los turistas.



El Secretario dijo que la CAN viene implementando una Agenda Digital Andina, que incluye temas como transformación digital, conectividad, innovación, y tecnologías de la información y comunicaciones, la cual permite la posibilidad de trabajo conjunto entre los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sobre armonización normativa para el desarrollo de una infraestructura para la innovación y la creación de un mercado digital más integrado, el fomento de la diversificación de la producción y el acceso a las tecnologías digitales de todos los actores.



“Tenemos que recobrar identidad, potenciar lo nuestro, el agroturismo, el turismo gastronómico autóctono, el paisajismo, nuestra inmensa riqueza agropecuaria y la inigualable calidad de alimentos con la que contamos”, manifestó.