Mesa propone apoyar la fabricación de barbijos para distribuirlos en forma gratuita





31/07/2020 - 14:45:48

Página Siete.- El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propone al Estado el apoyo a la fabricación de barbijos y que éstos sean distribuidos entre la gente de forma gratuita. “Por qué no hacer un acuerdo entre el Gobierno y micro y pequeños empresarios que puedan fabricar este producto (barbijos) y hacerlo con estándares de calidad adecuada. La fabricación de millones de barbijos con el aporte económico del estado que permita la distribución, a costo muy bajo, pero en muchos casos o en la mayoría gratuitamente a sectores que lo necesitan con urgencia”, dijo en un video que circula en las redes sociales. Indicó que este producto se puede entregar en hogares de acogida, de niños, adultos mayores, hospitales, centros policiales y personas que no pueden adquirirlo por los costos que implica. “Esta posibilidad permitiría una inyección económica, permitiría mejor uso de los barbijos y de mejor calidad, para evitar gastos a personas tienen dificultad económica y que no pueden comprar porque son de uso limitado”, mencionó.

Recordó que esa opción se la manejó hace tiempo pero no se la puso en marcha, pero que se la propone como una medida para mejorar la salud y la economía. “Para nadie es un secreto que el barbijo es el arma más poderosa contra el coronavirus. Sin usar barbijo no hay tratamiento ni medicamento que sirva, sobre todo cuando uno sale a la calle y hace la vida cotidiana”, reforzó.