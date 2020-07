Klinsky: el MAS busca retornar al poder a cualquier costo





30/07/2020 - 21:05:49

La Paz, (ABI).- El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca retornar al poder a cualquier costo, sin importarle la salud de los bolivianos, afectados por la pandemia del coronavirus, alertó este jueves el senador (UD), Carlos Pablo Klinsky. "No les interesa la salud. Ellos lo que quieren es retornar al poder a cualquier costo. Los que están liderando esto no están pensando en su gente", declaró el legislador. Las violentas movilizaciones realizadas el pasado martes dejaron daños y destrozos, poniendo en evidencia que el MAS está a favor de la violencia y del contagio, como recurso para lograr sus objetivos de poder, consideró Klinsky. En esa línea, cuestionó la actitud del candidato por el MAS, Luis Arce, y de Evo Morales, refugiado en Argentina, que envían a su gente a movilizaciones que generan un alto riesgo de contagio de COVID-19. "Se han tomado acciones concretas y le hemos pedido al Ministerio Público que siga aplicando la ley, porque no puede ser que este tipo de movilizaciones siga arriesgando la vida de bolivianos que no participan de estas movilizaciones", aseveró el asambleísta nacional.