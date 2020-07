Ministerio de Justicia repudia violencia de género contra Eva Copa y pide dar con los autores







30/07/2020 - 20:53:21



La Paz, (ABI).- El Ministerio de Justicia hizo expresó este jueves su "repudio y completo rechazo a los actos de violencia de género contra el honor, la dignidad, el decoro, la imagen e intimidad de la presidenta del Senado, Eva Copa Murga" y pidió la intervención inmediata de todas las instituciones públicas de protección a los derechos humanos y dar con los autores.

"Exhortamos al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a cumplir con los estándares establecidos por los sistemas de protección y resguardo a los derechos de las mujeres y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de Eva Copa Murga, dando inicio de inmediato a las acciones investigativas correspondientes, conforme lo establece nuestra normativa", expresó el Ministerio de Justicia, según un reporte difundido por el periódico Bolivia.

El Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de Despatriarcalización "Ana María Romero" y las entidades de defensa de los derechos y contra la violencia de género pidieron a la población no ser cómplices, no compartir a través de internet o cualquier otro medio el video u otro material que melle la dignidad de las mujeres y afecten su integridad moral y emocional, en particular el que caso que involucra a Copa.

En reiteradas oportunidades la presidenta del país, Jeanine Áñez, expresó su lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres y exhortó a las autoridades competentes a realizar acciones inmediatas en el marco de la normativa para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres.

De igual modo, el Ministerio de Justicia pidió a todas las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantías constitucionales del país, así como a las instancias públicas competentes, actuar con responsabilidad, celeridad y, bajo los estándares normativos, agotar todos los esfuerzos para esclarecer y dar con los autores y cómplices del hecho que involucra a la senadora Copa.