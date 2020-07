Comunidad internacional dispuesta a apoyar a la reconstrucción de Venezuela





30/07/2020 - 20:52:06

VOA.- El encargado de negocios de la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ratificó este jueves que la crisis económica de Venezuela no deriva de las sanciones estadounidenses, pero que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar el país en esta materia. En su ya acostumbrado contacto a través de Facebook Live, el diplomático explicó que desde el 2013, cuando asumió la presidencia Nicolás Maduro, el Producto Interno Bruto del país ha bajado entre un 83 y un 86 por ciento. Según datos presentados por Story, la deuda pública externa del país para 2019 era de más de 139 mil millones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) había bajado a poco más de 68 mil millones de dólares, para la misma fecha. El diplomático descartó que los malos indicadores económicos se deban a las sanciones impuestas por EE.UU. a funcionarios y sectores económicos venezolanos, como lo ha señalado en más de una ocasión el gobierno en disputa, sino que se debe “al mal manejo y la corrupción de un grupo de personas disfrazadas como gobierno”, apuntó. Story criticó que el gobierno madurista no presente oficialmente las cifras económicas del país. “No van a tener esa información del gobierno porque no hay transparencia”, afirmó. “La comunidad internacional está dispuesta y está preparada para apoyarlos a ustedes en reconstruir no solamente la economía, que es importante, pero sino también las instituciones democráticas y gubernamentales de su país”, agregó. Sobre el tema de las elecciones legislativas convocadas para diciembre de este año, Story ratificó lo señalado por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, de que: “Las condiciones mínimas hoy en día son peores que en mayo de 2018”, cuando Maduro fue elegido para un segundo periodo presidencial. Señaló que hay 10 condiciones mínimas para considerar las elecciones, que incluyen: un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido según la Constitución y leyes venezolanas, la participación plena de todos los partidos, un registro electoral auditado, y observación internacional confiable. “Vamos siempre a empujar para elecciones presidenciales que sean libres, justas y transparentes”, aseguró Story. Mientras el gobierno en disputa de Maduro prepara su maquinaria y todo lo necesario para las elecciones, la oposición ya las ha calificado de "farsa" y aseguró que no se iba a prestar para ellos.