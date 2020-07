Colombia registra el pico más alto de contagios y fallecidos





30/07/2020 - 20:50:38

RT.- Esta semana las cifras de personas contagiadas y de fallecidos por coronavirus en Colombia han alcanzado su punto más alto, lo que ha ubicado al país en el cuarto lugar con mayor número de casos en Suramérica, en medio del pronóstico de llegar a su pico de contagios en los próximos días, según han advertido las autoridades locales y expertos. El pasado miércoles, obtuvo la cifra récord de 380 fallecidos en un día, mientras que solo en la jornada anterior había alcanzado 10.284 nuevos casos. Hasta la fecha, Colombia acumula 286.020 casos, de los cuales 123.258 están activos, y 9.810 muertes. Ante este crecimiento, el Gobierno ha tomado medidas como el incremento del lapso de cuarentena, hasta finales de agosto, cuando se espera el punto más alto de contagios. Sin embargo, para algunos expertos y parlamentarios opositores, la atención de la pandemia ha sido insuficiente, porque se ha priorizando al sector económico y no se ha puesto énfasis en atender las necesidades del sector sanitario.



Extensión de la cuarentena El presidente Iván Duque decretó esta semana la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio, que comenzó el 25 de marzo, hasta el 30 de agosto. La prórroga es de un mes más, pues inicialmente estaba previsto que terminara el 1 de agosto. En el decreto hay 46 excepciones entre las que se encuentran: La prestación de servicios de salud

El funcionamiento de la cadena de producción, almacenamiento y producción farmacéutica y alimentaria

El área comercial: centros comerciales y actividades inmobiliarias; estacionamientos; cines, conciertos y teatro sin que se genere aglomeraciones

Desplazamiento del personal directivo, docente, administrativo y los estudiantes de las instituciones educativas Por otro lado, se mantienen prohibidos los vuelos domésticos, los eventos que impliquen aglomeraciones, el funcionamiento de establecimientos de esparcimiento, bares y discotecas, entre otros. Esta modalidad de confinamiento tomará en cuenta la situación de contagios en las regiones del país, por lo que, en municipios con menores afectaciones, habrá mayor flexibilización del sector económico y de servicios, según la evaluación de las autoridades locales.



Ciudades más afectadas La capital colombiana ocupa el primer lugar en número de casos confirmados, con 95.199. En segundo lugar está el departamento del Atlántico, con 50.732 (su capital, Barranquilla, acumula 28.940 casos y 1.448 fallecidos); en tercer lugar está Antioquia, con 28.845 (su capital, Medellín, tiene 16.360 y 242 fallecidos); cuarto está el Valle del Cauca, con 23.114 (su capital, Cali, tiene 17.797 y 641 fallecidos). En estos departamentos también se ha agravado la situación de las camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según han informado sus propias alcaldías. Frente a estos números en alza, el mandatario colombiano aseveró que la medida de extensión de la cuarentena busca focalizar la atención en estas ciudades.



Situación en las UCI En Bogotá hay 1.553 camas de las cuales, según el reporte del 28 de julio, 1.358 estaban siendo usadas por pacientes con covid-19 o sospechosos de estar contagiados. La ocupación es del 90,4% y la capital se encuentra en alerta roja desde hace un par de semanas, según El Tiempo. En Antioquia, la ocupación de las camas es del 77,44%, por lo que se encuentran en alerta naranja, recoge Semana. Con respecto a Barranquilla, según ha informado el Centro Regular de Urgencias (CRUE), la ocupación de las UCI bajó del 90 al 65% la semana pasada. Este descenso es atribuido por su alcalde, Jaime Pumarejo, a una caída de la letalidad. A pesar de estas cifras que han encendido las alarmas en varias capitales, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha manifestado que aún hay un 30% de camas UCI disponibles y han adquirido ventiladores y equipos para "mantener la atención adecuada de la población".



Los saltos que preocupan Al ver los gráficos de contagios y muertes por esta pandemia en Colombia, se nota la aceleración en el incremento de las cifras, que han dejado atrás el crecimiento en meseta que tuvo meses atrás. Solo del 26 al 29 de julio hubo un aumento de 50.000 casos, para ubicarse en los 276.055 actuales. Un mes antes, el 30 de junio la cifra era de 97.846 contagiados, es decir, casi se triplicó en 30 días. Colombia llegó a las 50.000 personas contagiadas el 6 de junio. En cuanto a los fallecidos, también había tenido un crecimiento en forma de meseta hasta junio. El 30 de ese mes se registraron 3.334 muertes, mientras que el 29 de julio en número ascendió a 9.454, por lo que casi se triplicó.



Demoras en los resultados de las pruebas La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) publicó en su página web que 55 de los 65 laboratorios colombianos le reportaron que solo utilizan el 75% de su capacidad para hacer muestras diarias de covid-19. Según este reporte del 16 de julio, 30.470 análisis estaban pendientes por procesar principalmente en Bogotá y Medellín. El resultado de estos informes se publica luego de la denuncia del retraso de los resultados de las pruebas, principalmente por parte de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de origen privado. Supersalud reporta que pueden demorar entre en tres y 72 días. Medidas insuficientes En un artículo escrito por Óscar Andia, vicepresidente de política farmacéutica nacional de la Federación Médica Colombiana (FMC) y publicado en Razón Pública, el experto explica que aunque "las medidas de aislamiento han servido, no han sido suficientes" y que hace falta "contener más la propagación del virus". En su opinión, la capacidad de atención en las UCI "está saturada y todo indica que los días que restan de julio, agosto y septiembre serán catastróficos en Colombia y en la región". Andia considera que los "equipos de atención médica domiciliaria son esenciales, porque reducen la presión sobre hospitales y UCI". Ya en junio un grupo de senadores opositores había advertido que las acciones del mandatario colombiano para contener la pandemia "fueron orientadas hacia sectores económicos y no precisamente hacia los más vulnerables" y que no se logró "tener los hospitales a punto y el recurso humano y técnico en salud en su máxima capacidad". En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Agremiación Médica Colombiana, Óscar Araujo Quintana, quien ha denunciado las condiciones precarias en las que laboran cerca de 300.000 trabajadores de la salud, según Radio Nacional, en medio de la falta de equipos y de elementos de bioseguridad para su protección. Hasta ahora, 2.237 se han contagiado cumpliendo sus labores. Los parlamentarios también cuestionaron los planes para garantizar la alimentación de la población y su ingreso mínimo "de suerte que pasados más de dos meses el hambre, el desempleo y los decretos del Gobierno Nacional, en la práctica acabaron con la cuarentena", recoge la página web del Senado.



Respuesta de la OPS Carlos Álvarez, director de estudios del covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, ha dicho que las medidas implementadas han evitado que todos se contagien al mismo tiempo. Según Álvarez, el país ha sido dotado de infraestructura hospitalaria y se ha capacitado al personal sanitario y a la ciudadanía. "Estos conocimientos son los que han hecho que la curva de contagio haya variado como ha ocurrido hasta hoy". El Gobierno considera como "baja" la cifra de fallecidos en Colombia, "generada por la aplicación de medidas preventivas, el buen manejo clínico y una mejor infraestructura en salud".