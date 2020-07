Cochabamba: Aramco ignora recomendaciones y rechaza volver a la cuarentena rígida





30/07/2020 - 20:31:30

Opinión.- El presidente de la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco), Mauricio Leoni, manifestó hoy jueves que este sector rechaza "contundentemente" cualquier posibilidad de ampliación de la cuarentena rígida, puesto que la misma representa un "fuerte" perjuicio económico para sus afiliados. “Debido a la irresponsabilidad de las autoridades llamadas por ley, no se ha brindado ninguna respuesta óptima al tema de la salud. No vale la pena recalcar que la salud en Cochabamba es la peor en Bolivia. Nosotros como transporte no vamos a asumir una irresponsabilidad de las autoridades”, explicó el dirigente en una conferencia de prensa. Leoni indicó que a partir del día lunes este sector retomará sus funciones hasta las 19:00 incluyendo el día viernes. "No tiene sentido que estemos en una cuarentena guardando rigurosamente la norma mientras que otros sectores no cumplen con la misma. La consecuencia es que después están llorando de rodillas buscando espacio en los hospitales”, expresó También se refirió a las posibles multas que se les daría por parte de la guardia municipal y la policía en caso de infringir un hipotético confinamiento estricto que está bajo evaluación de parte de la sala situacional de Cochabamba. "Pedimos humildemente que no lo hagan. Nuestro sector necesita comer, comprarse medicamentos. Si las autoridades no nos están proporcionando ni una aspirina, tampoco pueden prohibirnos que trabajemos para que busquemos los medios de supervivencia”.