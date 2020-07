Andrónico reaparece y pide que las elecciones se hagan este 2020





30/07/2020 - 20:24:42

Erbol.- Tras los rumores sobre su salud y su ausencia temporal de actividades públicas, el dirigente del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, reapareció ante medios de comunicación y afirmó que la intención de su sector no es convulsionar, sino que se realicen las elecciones este 2020. “Lo que nosotros queremos es elecciones democráticas este año 2020, no es de ninguna manera la intención convulsionar el país, como muchos de la derecha están mencionando”, dijo Rodríguez desde la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones. El dirigente se pronunció poco después de que la COB y organizaciones sociales ingresaron a una reunión con el Órgano Electoral, para tocar el tema de la fecha de comicios. El Vicepresidente de la Coordinadora dijo que, si bien se ratifica la posición de la Central Obrera Boliviana, valoran que el Tribunal Supremo Electoral haya generado el diálogo. “Esperemos que tenga buen término las conversaciones que se vayan a instalar”, manifestó en declaraciones recogidas por medios del Trópico cochabambino. “Queremos que se lleve las elecciones democráticas este año y, por supuesto, nos sometemos a las decisiones de nuestros entes matrices”, recalcó. Andrónico, que también es candidato a senador, reiteró que no busca convulsionar, sino que las elecciones democráticas se realicen este 2020. El dirigente reapareció después de que se especuló sobre su salud. La semana pasada el alcalde Asterio Romero dijo que Andrónico se había contagiado de COVID, pero Leonardo Loza aclaró que el vicepresidente de la Coordinadora tenía síntomas, pero no se había hecho la prueba. Entonces, Andrónico negó los rumores de que había sido internado en una clínica.