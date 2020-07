La COB mantiene convocatoria a movilización, pero dice que el tema no está cerrado





30/07/2020 - 20:21:52

La Paz.- Tras reunión con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que se mantiene la convocatoria a elecciones, pero “el tema no está cerrado” y las organizaciones sociales tienen la predisposición de seguir discutiendo sobre la fecha de elecciones. “Existe la predisposición de discutir, nos lo han hecho conocer también (las autoridades electorales), asimismo nosotros. Vamos a esperar a la próxima convocatoria, lo analizarán. Reiteró la lucha sigue en pie, nosotros vamos a seguir con esa convocatoria a movilización que hemos emitido en el último cabildo”, dijo Huarachi luego de salir del TSE. La reunión duró alrededor de una hora. Estuvieron presentes Huarachi y dirigentes del Pacto de Unidad, que el martes se movilizaron en demanda de que las elecciones se hagan el 6 de septiembre y rechazaron la postergación hasta el 18 de octubre. El líder de la COB dijo que los dirigente fueron a escuchar la justificación del TSE para haber postergado las elecciones, pero también los representantes de las organizaciones expusieron, “a nombre del pueblo”, las razones por las cuales piden que se cumpla la ley que dispone realizar las elecciones hasta el 6 de septiembre, informó Erbol. Indicó que también se entregó al TSE una nota en que se informa de las resoluciones del cabildo realizado en El Alto. En el mismo, la COB decidió declarar huelga general indefinida y convocar a manifestaciones y bloqueos a nivel nacional desde el lunes. INFORME DEL TSE El Tribunal Supremo Electoral, convocó este jueves 30 de julio a siete organizaciones sociales del país, a una reunión, para explicar los fundamentos constitucionales, sanitarios, científicos y técnicos que justifican la nueva fecha de elecciones, fijada para el domingo 18 de octubre de 2020. Las 7 organizaciones sociales convocadas son: Central Obrera Boliviana; Confederación Sindical Única de Trabajadores; Campesinos de Bolivia; Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia; Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia; Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De Bolivia “Bartolina Sisa”; Federación Departamental de Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” y Federación departamental de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa”. El TSE fundamentó la postergación de las elecciones generales, considerando dos aspectos fundamentales, el primero tiene que ver con los parámetros técnico científicos vinculados al manejo y evolución de la pandemia; por otro lado, el cumplimiento al mandato constitucional que determina que la o el presidente y vicepresidente de Estado, senadores, diputados y representantes a organismos internacionales supraestatales, deben ser posesionado en la presente gestión considerado un conjunto amplio de inf ormes técnicos, científicos que señalan que el pico de la pandemia se situará entre fines de julio, agosto e inicios de septiembre. Por lo tanto, no era lo más aconsejable realizar elecciones en septiembre, pese a las medidas de precaución sanitaria que estamos adoptando. La segunda consideración igualmente importante, es el mandato constitucional que indica que la elección y posesión de autoridades nacionales debe realizarse el año 2020”, detalló el presidente del TSE Salvador Romero. A tiempo de anunciar la nueva fecha de elecciones, el TSE señaló mediante un pronunciamiento que, "fruto de las consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, respetando la exigencia de la Ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, resolvió fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre".