Gobierno desvirtúa que Alfredo Rada sea funcionario de Cancillería







30/07/2020 - 20:14:53



La Paz, (ABI).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia desvirtuó este jueves que el exviceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alfredo Rada, siga cumpliendo funciones diplomáticas.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que Alfredo Octavio Rada Vélez no es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de la Embajada de Bolivia en México", señala un comunicado oficial de esa cartera de Estado, según reportó el periódico Bolivia.



Este pronunciamiento surge después que se conociera sobre la supuesta aprehensión de la exautoridad, por el robo de dos botellas de shampoo en un supermercado de ciudad de México, donde habría indicado que es funcionario diplomático de Bolivia.



El comunicado también señala que el 3 de julio de 2012, la Cancillería le extendió el Pasaporte Diplomático No. D000412, cuando era Viceministro de Gestión Institucional y Consular, con fecha de vencimiento al 3 de julio de 2016. Sin embargo, hasta la fecha, la exautoridad no devolvió el documento a la Cancillería, como correspondía hacerlo.



Informe



Por otra parte, la Cancillería también instruyó a la Embajada de Bolivia en México que solicite información a las autoridades mexicanas sobre el hecho ocurrido, con el fin de deslindar cualquier vínculo de esa persona con las instituciones gubernamentales bolivianas.



Medios de comunicación de México informaron que el exministro de Evo Morales intentó salirse del centro comercial sin pagar los productos. Los empleados llamaron a los agentes de la Policía para que intervengan y lo trasladen a dependencias del Ministerio Público.



Sin embargo, Rada desmintió el hecho y aseveró que se trataba de un mal entendido con los empleados del centro comercial. Incluso manifestó que era un caso armado con fines de perjudicarlo.



Posterior a esas declaraciones, el periodista Carlos Jiménez mexicano, de C4 Noticias, ratificó que la exautoridad boliviana fue aprehendido y posteriormente liberado por el robo de dos frascos de shampoo.



"Liberan a viceministro de Evo Morales acusado de robar shampoo. El exviceministro de Bolivia Alfredo Rada Vélez, detenido en un Walmart, quedó libre. Agentes lo arrestaron a petición de la tienda, pero la Fiscalía solo abrió el expediente por robo sin detenido", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.