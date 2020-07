Un centenar de pacientes del psiquiátrico de Sucre contrajeron coronavirus





30/07/2020 - 18:27:18

Sucre, (ABI).- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca informó este jueves que el panorama en el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco de Sucre es desalentador, porque alrededor de 100 pacientes, además del personal, están infectados con COVID-19. El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Jhonny Camacho, dijo que se resolvió iniciar con la medicación a todos los pacientes contagiados, para evitar más pérdidas de vidas humanas que, a la fecha, suman 14 en esa entidad. "El panorama no es nada alentador y pudimos contabilizar entre 90 a 100 contagiados entre los internos, además del personal. En este momento se tienen que tomar medidas heroicas, ya no hay más tiempo; si no iniciamos el tratamiento se nos van a morir muchos internos en los siguientes días", advirtió el funcionario. Pidió al personal de salud del psiquiátrico que se auto aisló, que por favor retornen a sus fuentes laborales para ayudar a controlar la situación. "Retornen colegas por favor, necesitamos de ustedes para hacer la contención y evitar que esta onda expansiva del virus siga cobrándose vidas de los internos", suplicó. Informó que, además, se tiene que contratar más personal para lograr que, mínimamente, los pacientes cumplan con las medidas de bioseguridad, ya que, por sí solos, no lo pueden realizar debido a su condición mental. Explicó que el problema radicó en que la anterior dirección no tomó las medidas de bioseguridad suficientes y que el mismo personal subestimó la letalidad del virus.