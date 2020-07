Juventus presentó su nueva camiseta: Los detalles que generaron burlas en las redes





30/07/2020 - 18:12:11

La Juventus reveló este jueves su nueva vestimenta para la temporada 2020-21, volviendo a las rayas tradicionales que se habían ausentado en este período, pero la presentación no escapó a las críticas y a las burlas de los aficionados en las redes sociales, que se manifestaron disconformes con el nuevo modelo. Cristiano Ronaldo y sus compañeros de equipo esta temporada usaron una camiseta de medio y medio con blanco a la derecha y negro a la izquierda. “La tradición está representada por el regreso de las rayas blancas y negras que se presentan en una forma nueva y más moderna”, señala el comunicado del club campeón de la Serie A. Las rayas son “pinceladas” negras de un artista sobre un fondo blanco, con el logotipo del club y detalles de patrocinio y escudo en color oro. “Es la camiseta del Madrid pero mal pintada”, señaló un usuario en Twitter, mientras que varios lo compararon con las remeras que suelen hacer los niños en jardines de infante para regalar por el día del padre. La comparación con el Real Madrid surge por los detalles en dorado sobre el fondo blanco, clásicos en el cuadro español. Además, no faltó quien señalara que los bastones negros parecen estar mal pintados, como si se tratara de un trabajo a medio terminar. “Los cabezales de la impresora están desgastados”, indica otro de los tantos comentarios irónicos al respecto. Un detalle curiosos es que Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Guillermo Cuadrado y Matthijs de Ligt, fueron los futbolistas del primer equipo que protagonizaron la sesión de fotos y video que significó el anuncio. Esto sirve como anticipo de que ninguno de ellos se marchará en el próximo mercado de pases, mientras que los ausentes como Gonzalo Higuaín, Sami Khedira o Douglas Costa deberían entonces preocuparse. En el marco de una jornada de anuncios Andrea Pirlo fue designado este jueves como entrenador del equipo Sub-23 de la Juventus, confirmó en un comunicado el club turinés. ”Andrea es el nuevo entrenador del equipo Sub-23. Bienvenido, entrenador Pirlo”, escribió el club bianconero. Durante sus cuatro temporadas con la Juve, el mediocampista italiano ganó cuatro títulos de la Serie A, una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia. ”Aportará su experiencia del Mundial-2006 a los jugadores Sub-23, un proyecto joven en pleno desarrollo que ha logrado este año su primer título, la Copa de Italia de la Serie C”, celebró la Vecchia Signora. Pirlo, 116 veces internacional con la Azzurra, comenzó su carrera en el Brescia, antes de jugar en el Inter, el Milan, la Juventus y terminar su carrera en la MLS, con el New York City. En su palmarés, además del título mundial de 2006, destacan dos Ligas de Campeones y seis títulos de la Serie A.