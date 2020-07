Más de la mitad del gabinete presidencial dio positivo a COVID-19, el último caso fue el Ministro de Educación





30/07/2020 - 17:49:17

La Paz, (ABI).- Con la confirmación de que el ministro de Educación, Deportes y Cultura, Víctor Hugo Cárdenas, se contagió con coronavirus, se estableció que el 53% del gabinete ministerial de la presidenta Jeanine Áñez se infectó con el virus. La ABI realizó un conteo sobre la base de información oficial de los ministros que estuvieron afectados por la enfermedad y los que están aún aislados para evitar la propagación de la enfermedad, en el marco de los protocolos de bioseguridad. De los 17 ministros que tiene el gabinete, nueve se contagiaron. Otros están con licencia por motivos de salud.

El primer ministro que contrajo el virus fue el de la Presidencia, Yerko Nuñez, quien el 2 de julio anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19. Dos días después, el ministro de Minería y Metalurgia, Jorge Oropeza, a través de su cuenta de Twitter confirmó que se infectó con el virus. La ministra de Salud, Eidy Roca, fue la tercera autoridad del gabinete de la presidenta Áñez en dar positivo a la enfermedad. A la fecha, continúa aislada en su domicilio tras dar por cuarta vez positivo a las pruebas. El cuarto ministro que se infectó con la enfermedad fue el de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, no obstante, la autoridad no presentó síntomas de coronavirus y se recuperó favorablemente. A la lista se suma el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, quien el 12 de este mes dio a conocer que también se infectó con el coronavirus. La autoridad ingresó a terapia intensiva para recuperarse del virus. Nueve días después salió de esa unidad. También la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, un día después dio a conocer que, tras realizarse la prueba a COVID-19, salió positivo a la enfermedad. El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, es la séptima autoridad del gabinete que adquirió el virus. El 15 de julio, a través de un comunicado de ese despacho, se conoció que el titular de esa cartera presentaba "un cuadro asintomático". El viernes 17 de julio, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez, contrajo el virus, según un comunicado del Ministerio de Economía, donde la autoridad es ministro interino. El décimo ministro que adquirió COVID-19, es el ministro de Educación, quien está en cuarentena. En tanto, el ministro Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, se aisló el 6 de julio tras ser sospechoso de COVID-19. Sin embargo, el 14 de este mes, retomó sus actividades luego de que la segunda prueba a la enfermedad saliera negativa. El 22 de julio, el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Díaz, solicitó licencia por motivos de salud.



En el caso del ministro de Obras Púbicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, el martes se determinó que fuera internado en un centro hospitalario debido a una Infección Respiratoria Aguda (IRA). La autoridad padece de enfermedades de base como diabetes. Al momento, los restantes ministros de Medio Ambiente, María Pinckert; de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco; de Defensa, Fernando López; de Gobierno, Arturo Murillo: y de Energías, Rodrigo Guzmán, no reportaron haber contraído el virus.