LA COB anuncia bloqueos desde el lunes en todo el país exigiendo elecciones para el 6 de septiembre





30/07/2020 - 12:55:30

La Paz.- Dirigentes de Central Obrera Boliviana (COB), que se alinearon con el gobierno del MAS en la pasada gestión, anunciaron este jueves que desde el lunes se iniciará un bloqueo nacional reclamando elecciones para el 6 de septiembre. El dirigente de la COB, Boris Villa, leyó un documento en el que recomienda a la población abastecerse con todos los productos de la canasta familiar porque desde el lunes el bloqueo será nacional. Siguiendo la línea del MAS, exigió que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre tal como había previsto el Tribunal Supremo Electoral. Rechazan la postergacion de las mismas para el mes de octubre. Mientras que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró este jueves que no se escapará y dará la cara, tras haber sido denunciado penalmente por el Gobierno debido a la movilización del martes en El Alto, que derivó en hechos de violencia. Huarachi se pronunció después de que el Gobierno se querelló en su contra por delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir y otros tipos penales, porque convocó a la movilización que generó aglomeraciones en medio de la pandemia y terminó con varios destrozos en El Alto. “No voy a desmayar, voy a seguir trabajando, me voy a defender como corresponde. Si es un delito luchar por la vida y salud del pueblo boliviano, aquí estoy, no me voy a escapar, voy a dar la cara por mi país, por mi pueblo, sin ningún interés político”, aseveró el ejecutivo en conferencia de prensa. Indicó que ya está vigente la huelga general indefinida, pero que los bloqueos serán desde el 3 de agosto. “Hemos decretado la huelga general indefinida a partir del 28 de este mes y, a partir de ello, si no somos escuchados, vamos a entrar a partir del día lunes en un bloqueo nacional en todo el territorio nacional”, afirmó. Señaló que los afiliados a la COB ya se están organizando y buscan los puntos estratégicos para realizar el bloqueo. Huarachi dijo que es importante que la ciudadanía se abastezca con productos de la canasta familiar por los bloqueos, pero adelantó que se coordinará para evitar desabastecimiento.