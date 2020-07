Gobierno brasileño prorroga 30 días la restricción de entrada de extranjeros





30/07/2020 - 12:31:45

Agencia Brasil.- El gobierno brasileño prorrogó por 30 días más las restricciones para la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad al país por tierra, aire o mar, siguiendo una recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las restricciones no se aplican a brasileños nacidos o naturalizados en territorio nacional, viajeros de regreso, inmigrantes con residencia permanente, profesionales en una misión al servicio de organizaciones internacionales y extranjeros que sean "cónyuges, parejas, hijos, padres o curadores brasileños" o "cuya entrada esté específicamente autorizada por el gobierno brasileño en vista del interés público o de cuestiones humanitarias" o sean portadores del Registro Nacional de Migración". Las excepciones relativas a inmigrantes y extranjeros "no se aplican a los extranjeros procedentes de la República Bolivariana de Venezuela". La medida no impide la entrada, por vía aérea o fluvial, de miembros de tripulación marítima para desempeñar funciones específicas a bordo de una embarcación o plataforma marítima que opere en aguas jurisdiccionales, "siempre que cumplan los requisitos migratorios adecuados a su condición, incluso la de llevar el visado de entrada cuando así lo exija la legislación brasileña". Tampoco se restringe el desembarco, "autorizado por la Policía Federal", de miembros de tripulación marítima que prestarán asistencia médica o hagan una conexión aérea de regreso a su país de origen.