Escasea el gas licuado en La Paz y la ANH informa que se regulariza el suministro





30/07/2020 - 11:50:10

La Paz, (ABI). - El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Iván Alcalá, informó este martes que, de forma paulatina, se regulariza el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El Alto, mientras la población reclama porque escasea el GLP. Vecinos bloquean varias calles exigiendo suministro. "Quiero pedir a la población que tengan paciencia porque estamos regularizando la distribución de garrafas. Creo que todos estamos viviendo los efectos del coronavirus y las instituciones no son ajenas a este hecho", afirmó Alcalá, durante una entrevista con radio Panamericana. La autoridad aseguró que se efectúa la distribución de garrafas en distintos puntos de ambas ciudades, como en la avenida Cívica en El Alto, la avenida Sucre y las zonas de Chasquipampa y Achumani de La Paz, donde grupos de ciudadanos instalaron bloqueos en demanda del producto. Ante esa situación, Alcalá afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para normalizar el servicio, por lo que de forma progresiva se regularizará la distribución de GLP. No obstante, el director alertó que hubo un "incremento inusual" del producto principalmente de la ciudad de El Alto y las provincias, y espera que esto se deba a las bajas temperaturas por la época de invierno y no a acciones de "tinte político". "Hubo un incremento inusual de la demanda de GLP principalmente en El Alto y también de las provincias. Queremos entender que esto se debe a las condiciones meteorológicas que han recrudecido el frío y no quisiéramos ver ningún tinte político por debajo", aseguró el director. Alcalá precisó que en coordinación con la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se realiza una distribución diaria entre 35.000 y 40.000 garrafas. Esta semana, el Ministerio de Hidrocarburos informó que un número reducido de trabajadores de la planta de Senkata dieron positivo a coronavirus y que ahora cumplen con el aislamiento respectivo. Por ello, la autoridad señaló que se efectuó el fin de semana la fumigación de las instalaciones de la factoría. Producto de ello, Alcalá indicó que se redujo la producción de GLP entre 10.000 y 15.000 unidades de engarrafado. "En el transcurso de los próximos días el suministro del producto ya se normalizará", aseguró.