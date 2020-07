Fallece Eugenio Rojas, exministro y exsenador del MAS, víctima del coronavirus







La Paz.- El exministro y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas Apaza, falleció este jueves a causa del Covid-19, según confirmaron sus familiares a través de las redes sociales.

En 2018 el representante del “instrumento político” llegó a estar un mes internado por diabetes y una intervención que se le realizó en una de sus piernas, ausentándose de forma prolongada del cargo que ocupaba en ese entonces en el Gabinete, informa El Deber.

Además de alcalde y senador, fue designado viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario (2015); ese mismo año fue nombrado Director del Fondo de Desarrollo Indígena; y en enero de 2017, el entonces presidente Evo Morales lo posesionó como ministro de Desarrollo Productivo.

A inicios de 2019 dejó el Ministerio y después pasó a ser gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), función que desempeñó hasta agosto de esa gestión.

En el comienzo de su carrera política, Rojas fue centro de una polémica, por el degollamiento de perros a manos de ponchos rojos en Achacachi, mostrado en imágenes en 2007, municipio del cual, en ese entonces, el dirigente del MAS era burgomaestre.

En su último tuit, el 25 de julio, el extitular del Senado expresaba su preocupación por la actual situación de la pandemia. "No hay medicamentos para salvar la vida de Covid-19, no hay atención en Cajas y hospitales. No es suficiente la medicina tradicional, están utilizando ivermectina, antibióticos, antibacterias, antiinflamatorios y dióxido de cloro. Por amor de Dios, Áñez atienda".