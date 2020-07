México: Periodista de Excélsior confirma que Walmart denunció por robo a exministro Rada





30/07/2020 - 10:35:56

Página Siete.- El periodista mexicano Carlos Jiménez corroboró que el exviceministro Alfredo Rada fue denunciado por la cadena de supermercados Walmart en México, por el robo de dos botellas de champú. “Lo que es un hecho es que a él (Alfredo Rada) lo detienen acusado de robo. Se lo llevan al Ministerio Público y por algún motivo que no sé cuál es queda libre. Pero lo que es un hecho es que en el Ministerio Público se inició una denuncia por el robo sin estar él detenido”, declaró Jiménez al programa Asuntos Centrales. De acuerdo con el reportero del periódico mexicano Excélsior, Rada fue trasladado al Ministerio Público de la Ciudad de México y se abrió una denuncia por el robo de dos botellas de champú, valuadas en 97 pesos mexicanos o cuatro dólares (unos 30 bolivianos). "A lo mejor él puede alegar que fue una confusión, sí. Pero de que lo detuvieron y que hay una investigación por un robo eso es un hecho. Si no hubiera habido una denuncia al final, ahí terminaría. El hecho es que la tienda sí presentó la denuncia. Entonces, para la tienda no hubo una confusión, para la tienda (Alfredo Rada) sí se robó los champús”. Jiménez explicó que el delito por el cual el exministro de la gestión de Evo Morales es denunciado no representa encarcelamiento, debido a que “no hubo violencia” al momento del hecho. Aún queda por confirmar el número de expediente abierto por el caso. “Aunque se demostrara que sí es un robo y que sí se los robó (los productos), es robo sin violencia, que equivale a 90 pesos mexicanos, o cuatro dólares, y eso le permitiría no tener que quedar detenido, es un robo que en la Ciudad de México no se considera privativo de libertad y te permiten pagar algo y quedar libre”, manifestó. Sin embargo, de acuerdo con una nota de Excélsior, la situación de la exautoridad boliviana será definida en 48 horas, hasta este viernes, en consideración de que la denuncia fue presentada el miércoles. La noche del miércoles se conoció que el exministro de la Presidencia fue conducido por orden de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México a instalaciones del Ministerio Público de esa ciudad por el robo de dos botellas de champú. Ante el hecho, Rada aseveró que se trata de un malentendido, para que a partir de ello se “armen noticias falsas" contra la exautoridad. “No estoy preso, no estoy detenido es algo absolutamente falso, tampoco hay algún proceso contra mí; la verdad es que lamento que utilicen algunas circunstancias, malos entendidos, en fin para que a partir de ello es arme un fake news (noticias falsas)”, dijo Rada al portal de noticias Detrás de la Verdad.