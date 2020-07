Oruro: Hospitales y cementerio fueron rebasados por Covid-19





30/07/2020 - 10:24:24

Página Siete.- Los hospitales públicos como de la seguridad social en la ciudad de Oruro no dan abasto para atender la creciente cantidad de personas con coronavirus. Ante la falta de insumos de bioseguridad, medicamentos, espacios de terapia intensiva y oxígeno, pacientes, familiares y profesionales de salud del Hospital Corea protestaron en las últimas horas para exigir atención de las autoridades locales y nacionales. No es el único problema. El Cementerio General y su horno crematorio ya no dan abasto. Por la alta demanda, la comuna habilitó un cementerio Covid y guarda el nombre del lugar como un secreto de Estado para evitar el rechazo vecinal. “Mi esposo está mal y necesita oxígeno”, clamó una mujer de la tercera edad en las puertas del Hospital Corea de Oruro. “Mi hija me llamó para decir que no había oxígeno y ella está mirando cómo muere su padre. Mi esposo está delicado y tiene neumonía”, agregó la mujer entre lágrimas. La mujer se encontraba junto con otros familiares y los trabajadores del hospital. Todos salieron ayer para protestar en las puertas del nosocomio orureño. Otra mujer denunció que en el hospital se agotó el oxígeno. “Se nos van a ir. Mi hermana está internada. Pedimos ayuda para todos los pacientes. Todo está muy caro y el precio del oxígeno se triplicó y ni así se encuentra en el mercado”, advirtió. Una de las enfermeras dijo que ya no tiene palabras para describir la “pesadilla” que viven todos los días en el Hospital Corea. “Es una fatalidad no tener una cama donde atender a la gente enferma. Me duele mucho la situación de todos los policías, militares y otros trabajadores que salen a la calle sin darse cuenta que se hacen daño”, añadió. La enfermera dijo que el lunes por la noche se cortó el oxígeno en el hospital y el personal tuvo que salir en medio de la noche para tratar de conseguir algunos tubos con este insumo. “Por qué no tomaron previsiones, no hay oxígeno ni para emergencias. Es lamentable que el personal no tiene ni lavandina”, explicó. Una de las trabajadoras del sector “polivalentes” -nombre con el cual se identificó- dijo que abrieron las puertas del hospital a todos los pacientes con Covid-19, pero ahora sufren por la falta de dotación de insumos. “Debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias. Por eso necesitamos todo el equipo de bioseguridad, pero no nos entregan material”, explicó. La mujer contó que varias de sus compañeras se contagiaron, propagaron la enfermedad a sus familias y no recibieron atención. “Anoche (el lunes) fallecieron tres personas por falta de oxígeno y uno de ellos era pareja de una de nuestras colegas. Las autoridades no dicen nada, no tenemos director. En reiteradas ocasiones presenté mis notas y no hay ninguna respuesta”, denunció. El alcalde de la ciudad de Oruro Saúl Aguilar confirmó que el sistema íntegro de salud fue rebasado. “Nosotros estamos a cargo de los 22 centros de salud de primer y segundo nivel. Tenemos un centro de aislamiento municipal. Prácticamente están saturadas las camas y los hospitales bajo dependencia del Sedes también están saturados”, explicó. El burgomaestre expresó su reclamo ante la Caja Nacional de Salud (CNS) que no tiene la capacidad para atender a sus propios asegurados. “Tenemos muchos problemas con la CNS, un porcentaje alto de las personas que el fin de semana fueron visitadas (en el rastrillaje) estaban aseguradas, pero no tienen acceso a los hospitales y recibieron los kits de medicamentos”, aseguró. La autoridad municipal explicó que alrededor de 60% de la población de Oruro está en la seguridad social y no reciben atención. “Ahí tuvimos problemas porque el porcentaje más alto de personas eran de la seguridad social”, añadió. El cementerio Covid Antes de la pandemia, en el Cementerio General de Oruro, por mes, el número de entierros era de entre 70 y 80 cuerpos. Pero, esta cifra se quintuplicó y en las pasadas dos semanas de julio se enterraron entre 12 y 15 cuerpos por día, según datos de la Alcaldía municipal. La comuna habilitó un horno crematorio que tiene una capacidad para atender entre seis y ocho cuerpos, pero ante la demanda reciben por día 12 cuerpos diarios. En mayo, este horno procesó seis cuerpos, pero en junio la cifra subió a 38 y este mes registró 97. La Alcaldía tiene previsto instalar un segundo horno crematorio que ya llegó de Argentina e incluso tiene previsto habilitar un tercer horno móvil. En los últimos días y ante la gran demanda, la comuna ya habilitó un cementerio Covid, donde el pasado fin de semana ya fueron enterrados 21 cuerpos que fueron recogidos de la morgue de la CNS.