Presidenta: Asamblea Legislativa tiene bloqueados los recursos para pagar el Bono Salud de Bs 500 para todos los bolivianos





30/07/2020 - 09:34:22

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez lamentó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) siga manteniendo bloqueado los créditos internacionales a más de 10 días del lanzamiento del nuevo bono de Bs 500 destianado a todos los bolivianos. "Han pasado más de 10 días desde que lanzamos el Bono Salud, pero hasta ahora la Asamblea no libera el dinero para pagar ese bono. Mientras, las familias y hogares bolivianos viven un momento de necesidad y desesperación", expresó Áñez, a través de su cuenta en Twitter. El pasado 19 de julio, la Jefa de Estado anunció la creación del Bono Salud para beneficiar a más de tres millones de ciudadanos y aseguró que si la ALP libera los recursos, ya aprobados por organismos internacionales, de inmediato se empezará a pagar el beneficio social. Sin embargo, la Asamblea, controlada por la mayoría de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), continúa sin tratar los proyectos de ley enviados para acceder a créditos internacionales, pese a la constante insistencia de las autoridades nacionales porque el dinero se necesita no sólo para pagar bonos, sino también para fortalecer la lucha contra la pandemia de COVID-19 y para reactivar la economía del país. El Legislativo mantiene bloqueados varios créditos por más de mil millones de dólares, incluso los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, que -según la aclaración del Gobierno- no se trata de un crédito, ni tiene condicionamientos de política monetaria o cambiaria.