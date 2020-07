La CNS Oruro aclara que entierro de 21 cadáveres en fosa común fue para evitar foco de infección







Oruro.- La administración regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Oruro deslindó cualquier responsabilidad sobre el entierro de cadáveres en una fosa común y aclaró que la entidad solo cumple con los protocolos para evitar la aparición de un foco de infección del coronavirus (COVID-19).



El administrador de la CNS, regional Oruro, José Verduguez Tudela, explicó que tras una reunión de coordinación con autoridades del municipio orureño y la Gobernación del departamento se acordó que la aseguradora colaboraría en el traslado de 21 cadáveres, de los 31 que se encontraban en la morgue del hospital Obrero Nro. 4 y que el entierro o cremación de los cuerpos correría por cuenta de la Alcaldía.



“Los 31 cadáveres estaban en la morgue del hospital, el lugar tiene capacidad solo para albergar a cuatro cuerpos, además se pidió en reiteradas ocasiones a sus familiares que retiren a los muertos, pero no lo hicieron. Uno de ellos ya tenía más de 15 días y por el paso del tiempo estaba en proceso de putrefacción, lo que era un evidente foco de infección para el personal del hospital”, manifestó.



La máxima autoridad de la Regional Oruro señaló que el alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, solicitó apoyo de esta administración para el traslado de los cadáveres, por lo que la CNS dispuso del uso de camionetas y cuatro obreros, los que solo cargaron los cuerpos a los vehículos. “Es el personal de la Alcaldía que entierra a los fallecidos en un nuevo cementerio, nosotros no intervenimos en eso, solo en el traslado. Se exigió el entierro porque había el riesgo de que el personal del hospital se infecte, puesto que frente a la morgue hay ambientes administrativos”.



Familiares de algunos fallecidos reclamaron el martes por el paradero de los cadáveres, indicaron que los colocaron en una fosa común y que no les comunicaron, a lo que el administrador regional informó que por varios días se hizo la notificación pública para que recojan los cuerpos.



En las recomendaciones de la Guía de Procedimientos para el Manejo y Disposición de cadáveres de casos de COVID-19, del Ministerio de Salud se aclara “En aquellos casos donde no se cuente con familiares que reclamen el cuerpo para su disposición final, se esperará máximo hasta 24 horas después del fallecimiento. Pasado éste tiempo, el municipio deberá encargarse del cadáver para su entierro en una fosa común”, indica el documento.