Juntos advierte que movilizaciones sociales demuestran que al MAS no le interesa la salud





29/07/2020 - 15:30:54

Santa Cruz, (ABI).- El vocero de la alianza 'Juntos' en Santa Cruz, Manuel Saavedra, advirtió el miércoles que las movilizaciones protagonizadas por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) demuestran que a ese partido político no le interesa la salud la salud de la población. "Al masismo no le interesa la salud, ni la vida de la gente, una muestra de ello es la marcha del día de ayer en la ciudad de El Alto, una urbe que se encuentra atravesando momentos muy difíciles a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19", dijo. Destacó, asimismo, el comportamiento de la población de la ciudad de El Alto, que no se sumó a las movilizaciones convocadas por dirigentes sociales afines al MAS. "El día de ayer les han dado una lección (al MAS) porque pesó más la conciencia ciudadana que la agitación y los ciudadanos no salieron de sus casas porque están cuidando su salud", agregó. A su juicio, ese rechazo por parte de la población, derivó en hechos de violencia, con el destrozo de ambulancias, cámaras de seguridad y la agresión a periodistas. Calificó como una "cobardía" que los impulsores de esas movilizaciones, señalando a Evo Morales y Luis Arce Catacora, no asistan a esas marchas. El martes, algunos dirigentes sociales, afines al MAS convocaron movilizaciones en diferentes regiones del país, en rechazo a la postergación de las elecciones hasta octubre.