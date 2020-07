Sucre se encapsula de jueves a domingo y Alcaldía propondrá que la medida se aplique cada semana







29/07/2020 - 14:55:39



Sucre, (ABI).- La Alcaldesa de Sucre, Rosario López, informó el miércoles que propondrá al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) que el encapsulamiento de esa urbe, previsto del jueves al domingo, se replique cada semana, con el objetivo de frenar el índice de contagio del coronavirus que se incrementó en las últimas semanas en esa región.



"Son cuatro días de la medida del encapsulamiento que tenemos que cumplirla todos y al Comité de Operaciones de Emergencia vamos a pedir que se apruebe todas las semanas de jueves a domingo para que sea sostenida", informó a los periodistas.



La autoridad aseguró que se ha demostrado que el COVID se puede contener cuando se acatan las medias de bioseguridad, como pasó en Sucre al inicio de la cuarentena.



Sin embargo, dijo que la flexibilización de la cuarentena, para dar paso a la reactivación de la economía, generó la brusca elevación de casos porque los sectores y la población dejaron de implementar con disciplina las medidas de bioseguridad.



"Ahora la vida transcurre en la calle como si todo fuera normal, cuando el virus está donde uno menos se imagina. Los sectores (gremiales, transportistas) no están cumpliendo y lamentablemente no hay apoyo de la población", denunció.



Desde mañana, jueves, está prohibido en Sucre el funcionamiento de toda actividad laboral o económica, incluidos los envíos a domicilio. No podrán circular personas, ni vehículos y los bancos se mantendrán cerrados. Solo estarán abiertos servicios de emergencia, hospitales y farmacias.