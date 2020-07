Gobierno activa acción penal por cinco delitos en contra Evo Morales y políticos afines al MAS





29/07/2020 - 14:48:22

La Paz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó, este miércoles, que se presentó ante la Fiscalía de La Paz una demanda contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, la jefa de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, además de otros dirigentes afines a ese partido por atentar contra la salud y causar destrozos a bienes públicos durante la marcha realizada, el martes, en El Alto. "Como Ministro de la Presidencia e interpuesto una demanda penal contra Evo Morales, Juan Carlos Huarachi, Beatriz Yañíquez y todos los cómplices, coautores y encubridores por los delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado", afirmó Núñez durante una conferencia de prensa. La autoridad señaló que Bolivia atraviesa una "escalonada de violencia armada", preparada y financiada por el expresidente Morales. La acción penal surge luego de que afines al MAS durante una movilización efectuada ayer, en la urbe alteña, causaron daños a los bienes públicos, destrozaron una ambulancia, agredieron a policías, militares, trabajadores en salud y a periodistas. Esas organizaciones, lideradas por la COB, marcharon en rechazo a la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, como estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomando en cuenta que entre este mes y septiembre se registrarán los picos más altos de contagios del coronavirus. En la protesta también se evidenció que los marchistas no contaban con las medidas de bioseguridad necesaria, no tenían barbijos ni mantuvieron la distancia social para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, la denuncia establece que grupos afines al MAS durante la protesta causaron destrozos en una ambulancia, en los separadores de vías, destrozaron y sustrajeron cámaras de seguridad vial. "No vamos a permitir que estos hechos queden impunes por personas que cometen estos actos", aseguró Núñez. La autoridad afirmó que esta denuncia busca sentar un precedente para que se sancione a quienes promueven protestas, en medio de la emergencia sanitaria, lo que se constituye en un riesgo a la salud pública, así como para las personas que causan daños a los bienes públicos. "Esperamos que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y esto no se duerma", afirmó la autoridad. Núñez explicó que la demanda se interpuso contra el líder de la COB debido a que él convocó a la marcha en plena cuarentena, que prohíbe la concentración de personas y obliga a asumir medidas de bioseguridad. La acción penal señala que Huarachi, durante su intervención en el cabildo, no utilizó barbijo. La autoridad denunció además que el dirigente tiene tiene una marcada afinidad con Morales y su partido. El Ministro precisó que también se busca procesar a Morales porque, mediante su cuenta de Twitter, saludó la realización de la marcha en medio de la emergencia sanitaria, lo cual demuestra que es el "artífice" de la convocatoria a las movilizaciones, a las que Núñez calificó como "actos criminales", pues atentan contra la salud. "Las movilizaciones y bloqueos irresponsables, que impulsa el MAS, están cobrando vidas y están exponiendo a sus propios seguidores y a toda la población ante un contagio masivo", manifestó Núñez. Asimismo, el Ministro de la Presidencia afirmó que, según fotos publicadas, se evidenció que la diputada Yañíquez participó en la movilización, vulnerando las normas de bioseguridad que prohíben las aglomeraciones. "Exigimos al señor Morales y al resto de sus seguidores que paren esas movilizaciones, que lo único que hacen es incrementar el contagio del virus. Demandamos que los dirigentes masistas dejen de lado sus intereses políticos", manifestó Núñez.