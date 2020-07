Revilla ve necesario un escenario de concertación política para encarar la crisis sanitaria y las elecciones





29/07/2020 - 13:50:36

La Paz, (AMN).- El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó esta jornada que es necesario encarar un escenario de concertación política en el país para afrontar la pandemia y las elecciones generales. Aún sin la crisis sanitaria “será difícil si no hay capacidad de organización”, enfatizó. El burgomaestre paceño y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo) participó del programa Cabildo digital que se emitió en redes sociales, donde informó sobre las acciones del municipio ante la pandemia y también se refirió sobre el escenario político que está sobre el tapete del debate. Revilla incidió en abordar un proceso de unidad sobre prioridades como la salud y la reforma de la justicia. “Hay que trabajar mucho en la opinión pública para generar corrientes de opinión que fuercen a los actores políticos a concertar”, sostuvo. En el diálogo que tuvo con Virginio Lema y Andrés Torrez, expresó su criterio que “en lo personal, al final del día se producirá un proceso de unidad para enfrentar al MAS (Movimiento Al Socialismo). El burgomaestre afirmó que hay más conciencia entre los actores políticos para llevar adelante una articulación que “evite el retorno” del partido exgobernante. Revilla comentó que junto a su esposa están aislados en su casa luego que dieron positivo al coronavirus, están estables con síntomas leves, afirmó. Por otro lado, agradeció los mensajes y apoyo que recibió este día. Sobre las elecciones generales, dijo que no hay un afán de prorroguismo en fijar nueva jornada de comicios. Refirió que el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia para definir la fecha, en el marco del desarrollo de la pandemia. “Creo es posible llegar a las elecciones el 18 de octubre y que no existan mayores postergaciones”, agregó.