Aparece un misterioso e inexplicable círculo en campo de cultivo del sur de Alemania





29/07/2020 - 13:47:21

Pähl, (DPA) - Un misterioso círculo dibujado en un campo de cultivo de cereales en la localidad de Pähl, en las cercanías del lago Ammer, en el sur de Alemania, despierta la intriga de numerosos curiosos espectadores. ¿Es arte, una broma o incluso una obra mística? El enorme círculo impresiona por sus precisas formas y simetría. Quién creó, y cuándo, estas figuras en el campo del agricultor Georg Steingruber es un misterio para el granjero, según sus palabras. Steingruber descubrió el círculo el domingo. Ahora, muchos espectadores curiosos y seguidores del esoterismo vienen a Pähl a observar las figuras. Para Steingruber, los visitantes, que también dicen experimentar energías positivas en el campo, no son un gran problema en sí mismos, siempre y cuando no estacionen sus vehículos de manera salvaje y marchen campo a través. "Ya no puedo cosechar casi nada del campo de todos modos", dijo el agricultor de 35 años. "De modo que puedo dejar ver la obra de arte", añadió. Sin embargo, las autoridades del distrito contactaron con él y le pidieron, como supuesto organizador de un evento, que observara las reglas de distancia debidas a la pandemia de coronavirus. Entre tanto, un portavoz de las autoridades señaló que esto se había aclarado: "El señor Steingruber nos ha informado que no está actuando como organizador de ningún evento, por lo que los propios visitantes son responsables de observar las restricciones de contacto en los espacios públicos. Posiblemente la Policía lo compruebe de vez en cuando". Junto al enorme círculo en el campo de cultivo, el granjero puso una caja para donaciones. Ante la pregunta de si presentará denuncia contra desconocido, Steingruber opinó que sería inútil de todos modos y que en unas dos semanas empezará la siega. El mismo campo ya había sido presentado dibujos similares en 2007. En aquel momento era otro el granjero que arrendaba esa tierra. Luego, en 2014, también apareció un círculo dibujado en un campo en la localidad vecina de Raisting.