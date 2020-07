Cuatro centros de investigación de Brasil inician este jueves pruebas de la vacuna china contra el coronavirus





29/07/2020 - 13:30:57

Agencia Brasil.- A partir de este jueves, cuatro centros de investigación científica iniciarán pruebas con la vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en colaboración con el Instituto Butantan, el principal productor de inmunobiológicos de Brasil, con sede en la ciudad de San Paulo. La tercera fase de los ensayos en humanos arrancó el pasado martes (21) en el Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de San Pablo. Las pruebas se harán a 9 mil voluntarios reclutados en 12 centros de investigación de seis estados brasileños: San Pablo, Brasília, Río de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande del Sur y Paraná. El gobierno de San Pablo tiene previsto que esa fase de pruebas se complete a mediados de septiembre. Solo podrán someterse a las pruebas los profesionales de la salud que no hayan contraído COVID-19 y que trabajan con pacientes infectados. Para cumplir con los criterios, los voluntarios no pueden padecer otras enfermedades, participar en tests de otras vacunas y, en el caso de las mujeres, estar embarazadas. La vacuna se aplica en dos dosis, con un intervalo de 14 días. Si es exitosa, será producida por el Instituto Butantan, que también coordina la investigación. El martes (28), el gobernador de San Pablo, Joao Doria, estimó que las primeras dosis deberían estar disponibles para los brasileños en enero. El CoronaVac es una de las vacunas en fase más avanzada. Ya se encuentra en la tercera etapa, llamada clínica, de pruebas en humanos. En las fases 1 y 2, el laboratorio chino probó el producto en unos mil voluntarios. Anteriormente, el modelo experimental aplicado en monos produjo notables resultados al inducir una efectiva respuesta inmunitaria al virus. La vacuna es inactivada, es decir, solo contiene fragmentos virales muertos o con baja actividad para estimular el sistema inmunológico a producir anticuerpos contra el agente causante de la COVID-19. En los ensayos, la mitad de los voluntarios formará parte del grupo experimental y recibirá la vacuna, mientras que la otra mitad formará parte del grupo de control y recibirá un placebo sin efecto. Los participantes no sabrán a que grupo pertenecen.