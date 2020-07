Asintomáticos: Supercontagiadores pueden lanzar hasta 7 millones de copias del coronavirus en lugares cerrados





29/07/2020 - 10:51:52

Un estudio basado en modelos matemáticos y publicado el lunes en la Revista de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA) muestra que la carga viral de coronavirus en el aire puede alcanzar “concentraciones críticas” en áreas cerradas y mal ventiladas, aunque esto sólo presenta un riesgo alto de contagio si el individuo en cuestión es un “supercontagiador” asintomático. Científicos sugieren que la carga viral en el aire puede alcanzar "concentraciones críticas" en entornos cerrados y mal ventilados, especialmente cuando en el lugar está presente un 'supercontagiador' infectado. Sin embargo, un estricto uso de mascarillas puede prevenir la propagación del coronavirus en estos casos, de acuerdo a un nuevo estudio publicado este lunes en la revista JAMA Network Open. La mayoría de las personas infectadas con una carga viral típica de covid-19 no inunda el aire con gotitas respiratorias infectadas con coronavirus y, por lo tanto, el riesgo de extender el virus tiende a ser bajo. 7 MILLONES DE COPIAS



No obstante, un 'supercontagiador', especialmente cuando tose con frecuencia, puede atestar una habitación mal ventilada con hasta 7,4 millones de copias del coronavirus por cada metro cúbico de aire, estima el estudio, que se basa en un modelo matemático. "La implicación de estos hallazgos para la vida cotidiana y el lugar de trabajo es que las personas pueden estar en riesgo de infección si pasan más de unos minutos en una habitación pequeña con un individuo infectado con covid-19 que tenga una alta carga viral", señalaron los científicos. Al mismo tiempo, los investigadores subrayaron que los 'supercontagiadores' no son muy comunes entre la población y "solo unas pocas personas con una carga viral muy alta presentan un riesgo de infección" en entornos cerrados y mal ventilados. Pero si los 'supercontagiadores' se dedican a actividades como hablar en voz alta o cantar, sus emisiones virales pueden aumentar significativamente. ASINTOMATICOS LOS GRANDES PROPAGADORES El impacto real de los infectados con coronavirus que presentan síntomas leves o directamente ninguno ha estado acaparando la atención de los investigadores y gobiernos, ya que en gran medida las directivas de aislamiento social y distanciamiento buscan evitar la propagación de la enfermedad por causa de estos agentes. Esta nueva evidencia confirmaría que los asintomáticos pueden ser grandes propagadores, pero sólo si se trata de personas con una carga viral alta -”supercontagiadores”-, los cuales son apenas una minoría del total. Desde el comienzo de la pandemia se ha reportado la existencia de “super-eventos” de propagación del virus, situaciones en las que se ha reportado el contagio de más del 75% de las personas asistentes, como por ejemplo en restaurantes, congresos, ensayos de coro, entre otros. Esto, en contraste con tasas de infección estimadas en el 1% para una comunidad promedio y del 10% dentro de los hogares, según el reporte. Incluso en otro estudio realizado en un hospital de Wuhan se encontró que la prevalencia del virus en el aire en la sala de emergencias era baja.