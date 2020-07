COB anuncia huelga general indefinida en demanda de elecciones el 6 de septiembre





28/07/2020 - 22:03:39

Erbol.- En Cabildo realizado en El Alto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció que desde este martes se declara huelga general indefinida con movilizaciones en los nueve departamentos, en demanda de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga las elecciones el 6 de septiembre y se retracte de postergarlas. Si bien en un principio la decisión era dar un plazo de 72 horas al TSE y empezar la huelga con bloqueos desde el lunes 3 de agosto, Huarachi fue presionado por varios asistentes al Cabildo para que las medidas se presión comiencen en el día. Huarachi dijo que la huelga será desde este martes, a pedido de organizaciones como la Federación Túpac Katari, ayllus del Norte Potosí, fabriles, constructores, padres de familia y jóvenes. “Vamos a instruir a nuestros ejecutivos nacionales, departamentales, provinciales, regionales, subcentrales y sindicatos de base, a organizarse, a coordinar esta huelga general indefinida que empieza a partir de hoy día 28 de julio”, manifestó el dirigente. Huarachi expresó su rechazó a las acusaciones del Gobierno de que las marchas implican contagios de coronavirus. Señaló que los responsables son los gobernantes por no conseguir el abastecimiento de respiradores e insumos de bioseguridad. “El problema en el país no es coronavirus, el problema es este Gobierno incapaz que no ha hecho esa atención en el momento oportuno”, afirmó. El ejecutivo de la COB señaló que a título de pandemia se está prorrogando el actual Gobierno y llamó a decir “basta” a esa situación. “Si nos unimos mineros, campesinos, clase media y El Alto, todos juntos somos una dinamita”, aseveró.