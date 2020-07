Presidenta Áñez ve insensibilidad y una actitud canalla en el bloqueo de recursos en la Asamblea Legislativa





28/07/2020 - 21:57:38

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez consideró este martes que el bloqueo de recursos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, demuestra "insensibilidad" y una actitud "canalla" contra el pueblo boliviano. La Presidenta retomó sus actividades al mando del país y este martes se reunió, en Palacio de Gobierno, con autoridades de los sectores de salud y economía, tras cumplir su aislamiento y vencer al COVID-19. "Estamos tratando de ayudar a todos los bolivianos porque eso es lo que se necesita ahora, celeridad, estar pensando en que las necesidades son muy grandes, pensar en otra cosa, en este momento, créame que es canalla", señaló en un contacto con Bolivia Tv. La Jefa de Estado lamentó que la "insensibilidad" de los parlamentarios del MAS impida liberar recursos para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, como la otorgación de bonos en beneficio de las familias más necesitadas. Ante esa actitud, la Presidenta ratificó que se decidió adelantar el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad para agosto, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria en los adultos mayores, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. "La Asamblea Legislativa no da ninguna demostración de preocupación ni de sensibilidad, y nosotros hemos buscado la forma de cómo seguir ayudando, y seguiremos buscando; así, las personas que son beneficiarias de la Renta Dignidad, a partir del mes de agosto, van a recibir el aguinaldo que reciben a fin de año", remarcó. Genera "impotencia" y "rabia" que los asambleístas del MAS prefieran hacer política, antes de demostrar solidaridad con el pueblo boliviano, indicó. De acuerdo al Ministerio de Economía, se destinarán Bs 300 millones para el pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad, desde agosto. La Renta Dignidad asciende a Bs 300 mensuales para las personas que cuentan con una jubilación y a Bs 350 para los adultos mayores que no pertenecen a ningún sistema de pensiones. Por otra parte, al ser consultada sobre la marcha de afines al MAS en la ciudad de El Alto, la Mandataria dijo que "es muy irresponsable en un tiempo en el que estamos en el mayor pico de contagio, que hagan estas marchas me parece irresponsable y canallesco".