Gobierno descarta el uso de reservas internacionales para atender necesidades económicas por efecto del COVID-19





28/07/2020 - 19:15:15

La Paz, (ABI). - El Gobierno descartó, este martes, el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para atender las necesidades económicas del país, por los efectos negativos del coronavirus COVID-19, ante el bloqueo de los créditos externos en el Legislativo, controlado por el MAS. "En ningún momento se va a utilizar las reservas internacionales, eso es una especulación, no se ha utilizado ningún recurso de las reservas internacionales", afirmó el ministro interino de Economía, José Abel Martínez, durante una conferencia de prensa virtual. La aclaración surge luego de que el Gobierno declaró, mediante el Decreto Supremo 4301, estado de "calamidad pública" en todo el territorio nacional, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos del COVID-19. Martínez explicó se hizo esa declaratoria como una acción de "prevención y previsión" ante el bloqueo de recursos de los préstamos externos en la Asamblea Legislativa, para la lucha contra el coronavirus y la reactivación de la economía. En ese marco, el decreto autoriza al Ministerio de Economía tramitar ante el Banco Central de Bolivia (BCB) la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación (TGN), a fin de continuar con la aplicación de acciones de carácter económico, destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus. En ese sentido, la autoridad afirmó que aún no se cuantificaron los recursos que se utilizarán, pero precisó que el monto del crédito se coordinará con el ente emisor precautelando la estabilidad económica del país. El lunes, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, informó que los créditos internacionales paralizados en el Legislativo para combatir el COVID-19 suman $us 1.054 millones. En tanto, Quiroga indicó que el Legislativo solo aprobó, entre noviembre y julio de este año, $us 73,4 millones para la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus.