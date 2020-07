Gobierno pide a la Fiscalía actuar de oficio y procesar por atentado contra la salud a los promotores de las marchas





28/07/2020 - 19:11:54

La Paz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, solicitó este martes al Ministerio Público actuar de oficio en contra de las personas que promovieron la marcha de sectores afines al MAS, pues en plena pandemia por el COVID-19 salieron a movilizarse, lo que se constituye en un atentando contra la salud de la población. "Pedimos a la Fiscalía que de oficio haga respetar lo que dice el Código Penal sobre los delitos contra la salud pública (en el que se establece que) incurrirá en una privación de libertad de uno a 10 años el que propagare enfermedades graves o contagiosas, ocasionare epidemia o realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población", afirmó la autoridad. Según el Ministro, en las movilizaciones registradas en algunas regiones del país, como La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, el MAS lo único que hizo es demostrar su interés por volver al poder a costa de la salud del pueblo boliviano. "Lamentablemente tenemos una dirigencia del MAS, encabezada por su propio candidato, Luis Arce, que ha admitido que está detrás de estas movilizaciones, por tanto, a confesión de partes relevo de pruebas y tendrá que rendir cuentas sobre su decisión que ha tomado", aseveró. En ese sentido, también remarcó que Arce, los dirigentes del MAS, los cocaleros del Chapare y la Central Obrera Boliviana (COB), que convocaron a las movilizaciones, serán los únicos responsables de los nuevos contagios de COVID-19 que se produzcan en esas concentraciones. "La marcha realizada hoy es una marcha política, es un atentado contra la salud y la vida de los bolivianos, esto está penado por ley, quienes promueven esta marcha cometen un delito, están atentando contra la salud pública. Además, están violando la cuarentena nacional establecida a través de un decreto supremo y las leyes promulgadas por gobiernos departamentales y municipales", insistió la autoridad. En ese contexto, Núñez lamentó la actitud "absolutamente irresponsable" que demuestran quienes convocaron a movilizaciones en plena pandemia, porque además son acciones "carentes de todo gesto de humanidad y amor al prójimo". Asimismo, aseguró que la convocatoria realizada no alcanzó el objetivo esperado por el MAS, que creía que iba a tener mayor participación de la población y prueba de ello es que tuvo que recurrir, incluso, a trasladar gente del Chapare para las movilizaciones. Organizaciones afines al MAS determinaron salir a las calles a protestar desde esta semana por la postergación de las elecciones generales, que estaban previstas para el 6 de septiembre y, debido a la crisis sanitaria, fueron aplazadas hasta el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por eso, "estas manifestaciones no tienen sentido, toda vez que buscan revertir una decisión que no le compete al Gobierno, sino al Tribunal Supremo Electoral. Existe un Órgano del Estado que es el TSE y que está facultado a convocar a elecciones, la Constitución otorga al Tribunal Electoral la atribución y competencia para establecer la fecha de comicios y los otros órganos del Estado, así como los ciudadanos, estamos llamados a respetar sus decisiones y cumplirlas", apuntó.