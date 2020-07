Extraen componentes de frutas y verduras para reducir el colesterol





28/07/2020 - 18:59:16

Santa Cruz.- SAE S.A., empresa distribuidora de productos farmacéuticos, lanza al mercado boliviano un innovador producto capaz de reducir los índices de colesterol malo y los triglicéridos de manera natural. Natufor es el nombre del nuevo nutracéutico que está formulado con fitoesteroles, componentes naturales presentes en frutas y vegetales que tienen como principal característica el inhibir la absorción del colesterol en el organismo. Natufor, a diferencia de otros productos con fitoesteroles, es la única solución en el mundo que en un solo sachet incluye la dosis completa recomendada para inhibir la absorción del colesterol. Clínicamente se aconseja consumir dos gramos de fitoesteroles diarios, lo que resulta casi imposible de realizar si se considera que en una dieta normal sólo se ingieren alrededor de 200 milígramos. Además, Natufor es libre de calorías, grasas, lactosa y gluten, por lo que es una alternativa natural adecuada hasta para el más estricto régimen alimenticio. Según un estudio clínico realizado en el Richardson Centre for Functional Foods and Nutraceuticals de la Universidad de Manitoba, Canadá, la fórmula de Natufor reduce el colesterol LDL en un 12% y disminuye los triglicéridos en un 14% en solo un mes de consumo, mejorando así de manera significativa la salud cardiovascular. Además, no cuenta con efectos secundarios comprobados. Cabe señalar que no existen datos estadísticos sobre los niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas (lípidos) en la sangre de la población boliviana, esta patología no cuenta con estadísticas al respecto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un estudio sobre la mortalidad proporcional en países de Sudamérica, señala que un 23% de la población boliviana es afectada por enfermedades cardiovasculares, representando el mayor número de causa de muerte. Entre los factores de riesgo de enfermedades crónicas destaca el sobrepeso que en varios países alcanza o sobrepasa la mitad de la población, mientras que la obesidad a nivel de países fluctúa entre 15% y 30%. La prevalencia de factores de riesgo es relativamente excesiva y afecta a la prevención y control de manera importante, como es el caso, de consumo de tabaco diario, inactividad física, sobrepeso y obesidad. Hansel De Las Heras, Product Manager de SAE S.A., señala que “el producto es un concepto novedoso desde Chile para Bolivia con aplicaciones a nivel mundial: se toma una materia prima que se produce en Estados Unidos, los fitoesteroles puros, y a partir de un proceso desarrollado en Chile se obtiene una formulación técnica y clínicamente superior a cualquier otra a nivel global. El proceso patentado permite que por primera vez en la historia los fitoesteroles puedan ser fácilmente agregados en alimentos y bebidas por el usuario final, y lo que es más importante aún, se asegure su eficacia clínica”. ¿Cómo se debe consumir Natufor? Su formato permite que los usuarios puedan consumirlo de manera sencilla. Simplemente se abre un sachet de Natufor y luego se agrega el contenido a un líquido frío o un alimento de preferencia. Como además, no requiere refrigeración, se minimizan las excusas para mantener un régimen saludable.