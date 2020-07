Chapetón: El MAS no tiene derecho a generar focos de contagio COVID-19 con movilizaciones





28/07/2020 - 16:40:18

La Paz, (ABI).- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró el martes que la movilización convocada por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) es irresponsable y no tienen ningún derecho a generar focos de contagio COVID-19.



"Definitivamente es irresponsable y, lo hemos dicho, no tienen derecho ellos a poder generar estos focos de contagio; se ha demostrado cuales son las características del contagio de esta enfermedad", dijo a los periodistas.



Organizaciones afines al MAS determinaron salir a las calles a protestar desde esta semana en oposición a la postergación de las elecciones generales, que estaban previstas para el 6 de septiembre y, debido a la crisis sanitaria, fueron aplazadas hasta el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Chapetón lamentó que esos sectores sociales asistan a esta movilización, sin pensar en su salud y en la de sus familias.



La autoridad municipal de El Alto pidió a los marchistas cuidarse, ya que esa aglomeración de personas se convierte en un foco de contagio masivo de coronavirus.