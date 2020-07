Gobierno Municipal de Santa Cruz exhibe muestra virtual de grabados





28/07/2020 - 13:02:31

Santa Cruz.- Cuatro artistas bolivianos unen sus talentos para exhibir de manera virtual la muestra de grabados “Rastros” a realizarse el miércoles 29 de julio a partir de las 19:00 horas a través de la página Culturas y Turismo – Santa Cruz, de la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal. La exposición reúne un total de 24 obras. Cada artista desarrolla su obra desde la gráfica, que representa una parte de las Artes que cada año toma fuerza e insiste en la promoción y difusión de la gráfica en Bolivia. De la muestra virtual participan Carlos Cordero (La Paz), Daniela Terceros (Santa Cruz), Ángelo Benito Guzmán y Samuel Maita (Cochabamba). Cada uno desarrolla de manera particular técnicas de grabado distintas, entre ellas técnicas tradicionales y alternativas, tales como la Xilografía, Agua fuerte, Agua tinta, Manera Negra (Mezzotinta) y alternativas no tóxicas. “Dentro el carácter y la esencia de la gráfica, está implícito el RASTRO, esa marca que deja el artista sobre la matriz que luego será estampada, pero también, es la forma por el cual se comunica con el público mostrando mediante su percepción, vivencias y experiencias que de alguna manera dan pauta a la continuidad para que el espectador, complete la obra desde la apreciación, la observación y el diálogo con la misma obra impresa”, destaca Carlos Cordero. El grabado al igual que las diferentes maneras de hacer obras de arte como es la pintura, la escultura, el dibujo, también desarrolla diferentes técnicas que actualmente se realizan de manera tradicional y no tradicional, señala de su parte Daniela Terceros.