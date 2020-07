Ministro de Defensa pide al Presidente del TSE ir a El Alto y al Chapare a explicar nueva fecha de elecciones





28/07/2020 - 12:49:52

La Paz, (ABI). - El ministro de Defensa, Fernando López, pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, que vaya a El Alto y al Chapare para explicar las razones científicas por las que se decidió postergar las elecciones generales hasta el 18 de octubre. "Vaya a El Alto, vaya al Chapare, creo que es suficientemente hombrecito para hacerlo, que lo haga, porque esta (situación de conflictividad) no depende de nosotros como Gobierno, Salvador Romero, si están reclamando por la fecha, salga y vaya (...) a explicar por qué hay la nueva fecha, es su responsabilidad; lo convoco al señor Romero para que él dé las explicaciones a las personas que quieren hacer desmanes", manifestó López, durante una entrevista con Cadena A. Incluso, el Ministro se ofreció a acompañar a Romero para visitar esas regiones donde se registran movilizaciones protagonizadas por organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Las medidas de presión se activaron después que, la semana pasada, el TSE decidió trasladar la fecha de elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, debido al ascenso en la curva de contagios de COVID-19 en todo el país. "Yo lo acompaño si quieren, yo lo acompaño, no tengo ningún problema, lo acompaño donde él quiera, pero que él dé las explicaciones, porque corresponde a su autoridad, corresponde a su Tribunal, porque esto está terminando en un caos", enfatizó López. En ese sentido, la autoridad recordó que el actual Gobierno apeló al diálogo durante los conflictos de 2019, tras el fraude electoral del 20 octubre. "No hay mejor acción en democracia y en crisis que el diálogo", insistió López. Entonces, "hablemos, qué quieren, sentémonos para ver en qué podemos ayudar, cómo podemos hacer, qué quieren porque ya hay una fecha de elecciones generada no por un capricho, sino seguramente el TSE ha tenido un diagnóstico y análisis científico sobre cómo va a estar la curva del COVID para la primera fecha (de elecciones), que era el 6 de septiembre", puntualizó la autoridad. En otra entrevista, Romero ratificó que, en base a informes técnicos, proyecciones académicas, de centros de investigación y trabajos independientes, que aplican metodologías internacionales, se definió que el pico de la pandemia se situará entre fines de julio, principios de agosto y hasta los primeros días de septiembre, con lo que justificó el ajuste en la fecha para los comicios.